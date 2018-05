Trump | la Cina ha ancora molto da dare

DAZI USA-CINA - Trump "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

La trattativa continua. Il metodo di Trump - ora con la Cina - spiazza anche i suoi più falchi : Il rischio, secondo i più aggressivi sostenitori della politica dura anti-Cina, che Trump sta propagandando fin dai tempi della campagna elettorale, è che si finisca per chiudere un 'grand bargain' ...

Iran - ora Trump minaccia l'EuropaLe aziende Ue a rischio sanzioni E la Cina banchetta su Teheran : Dopo la rottura dell'accordo nucleare, Trump minaccia sanzioni all'Europa in caso di affari con Teheran: rischi per le aziende Ue. Intanto la Cina fa festa: accordo di cooperazione con l'Iran Segui su affaritaliani.it

Guerra dei dazi Usa-Cina : Trump la sta perdendo? : Trump non riuscirà a ridurre il deficit, ma sta cercando di riscrivere le regole del commercio internazionale. Forse favorendo anche la Cina

Perché la scelta di Trump sul nucleare avvicinerà l'Iran alla Cina : Al centro le forniture di petrolio di cui Pechino ha bisogno e di cui ora potrà beneficiare con maggiore libertà

Nucleare-Iran - Cina commenta decisione di Trump - : Secondo il rappresentante del dicastero diplomatico di Pechino, la Cina sosterrà la piena attuazione dell'accordo. Ieri Donald Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul ...

Iran - il giorno dopo. Paesi Ue e Russia confermano l'accordo - critiche a Trump da Onu - Cina e Turchia : Cancellerie in ambasce, Borse in altalena, petrolio sopra i 70 dollari. Sono i primissimi effetti dell'annuncio di Donald Trump di rompere l'accordo con l'Iran sul nucleare e imporre nuove sanzioni. Quel JCPOA (piano d'azione globale congiunto) non sta più bene all'amministrazione Usa, malgrado sia stata proprio da Washington, allora primo inquilino Barack Obama, a promuovere l'intesa.Dalle reazioni internazionali emerge una forte ...

Ivana Trump e Rossano Rubicondi trascinano Ballando con le stelle alla vittoria su Amici di Maria De Filippi : Ivana Trump e Rossano Rubicondi hanno mantenuto le promesse di successo. Trascinando Milly Carlucci e la semifinale di Ballando con le stelle alla nuova vittoria di ascolti contro Maria De Filippi e ...

Commercio - Stati Uniti-Cina : Trump vuole riduzione deficit Usa di $200 miliardi entro 2020 : Nessun accordo di rilievo sul Commercio tra gli Stati Uniti e la Cina. L'agenzia ufficiale della Cina, Xinhua News Agency, le controparti hanno raggiunto un accordo su alcune questioni, ma non sono ...

Ivanka Trump nella bufera per le sue scarpe prodotte in Cina : 'È sfruttamento'. Ed è di nuovo polemica : Ivanka Trump, super mamma in carriera: è uno schianto! - GUARDA LA DENUNCIA - La Huajian è il primo produttore di scarpe e articoli di pelletteria del mondo. Ma ora si scopre ancora di più sulla ...

MACRON - MAY E MERKEL A Trump : “BASTA DAZI”/ Tajani rilancia : “Faccia passo indieto - il vero nemico è la Cina” : Dazi Usa: MERKEL, MACRON e May contro TRUMP: “Stop o l'Europa si difenderà”. Intesa tra Germania, Francia e Regno Unito anche sull'Iran(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:56:00 GMT)

Hi-tech - se Berlino segue Trump e alza un muro contro la Cina : Fermare lo shopping cinese di società chiave nell’economia dell’innovazione: è la tentazione del Governo tedesco, che potrebbe decidere di limitare gli investimenti esteri....

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...

Trump sostiene l’aumento di fondi alla Banca mondiale per contenere la Cina : Il populismo e lo scetticismo della Casa Bianca contro gli organismi internazionali ha visto una clamorosa battuta d'arresto nel week end a Washington, nel corso degli incontri di...