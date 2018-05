Salvini - Travaglio : “Lo mettano alla prova e gli diano incarico. Sarebbe la fine delle chiacchiere del cazzaro verde” : “Se fallisce l’accordo M5s-Lega, rischiano sia Salvini, sia Di Maio. Dopo le loro dichiarazioni ottimistiche rese fino a domenica sera, se salta tutto, saranno colpiti dal boomerang delle disillusioni”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta a Dimartedì (La7) l’ipotesi di un fallimento nell’accordo tra M5s e Lega. E aggiunge: “E’ ovvio che paga il partito più grosso, cioè il M5s, che ha la massima responsabilità di ...

M5s-Lega - Travaglio : “Salvini? Se non si sgancia da Berlusconi è un fanfarone. Promette ma chiede permesso a papi” : “Cosa sta succedendo tra M5s e Lega? Accade quello che era facile prevedere che succedesse quando una trattativa inizia nell’ambiguità. Prima di sedersi al tavolo con Salvini bisogna sapere se ha appeso per i testicoli Berlusconi, cioè se ha le mani libere. Se non si scioglie questo nodo, è inutile sedersi al tavolo”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Dimartedì (La7). “Già è difficile mettere ...

Marco Travaglio contro Berlusconi/ “Riabilitazione? Delinquente era - tale resta”. E su Salvini-Di Maio... : Marco Travaglio contro Berlusconi: “Riabilitazione? Delinquente era, tale resta”. E su Salvini-Di Maio... Il direttore del Fatto Quotidiano torna all'attacco del leader di Forza Italia(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 18:12:00 GMT)

Marco Travaglio : "La grande lezione di "Loro 2" per Di Maio e Salvini : Mai pensare di essere più furbi di Silvio" : "Se Di Maio e Salvini avanza un po' di tempo nelle trattative di governo, si (e ci) farebbero un gran regalo andando a vedere Loro 2 di Paolo Sorrentino". L'editoriale di Marco Travaglio invita tutti ad andare al Cinema ma, in particolare, i due leader politici. E dovrebbero farlo con carta e penna per prendere appunti. Il monito numero uno è semplice: mai pensare di essere più furbi di lui.Bastano tre dialoghi a giustificare il ...

Governo - Travaglio : “Salvini e Di Maio? Non si credano più furbi di Berlusconi. Si guardino il film di Sorrentino” : “Berlusconi? Con lui è impossibile rinnovare l’Italia ed è impossibile intaccare quegli interessi criminali, lobbistici, corporativi che hanno sempre trovato protezione sotto le ali di Berlusconi e di un pezzo del Pd“. Sono le parole di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “La Lega e il M5S sono i due partiti più estranei a un certo mondo di lobby” – continua ...

Governo - Travaglio su nuove elezioni : “Hanno vinto i distruttori. Di Maio il più scottato - Salvini ha ciurlato nel manico” : “Come al solito il prezzo più alto lo pagheranno gli italiani”. Commenta così la prospettiva di tornare alle urne il direttore del Fatto Marco Travaglio, dopo il suo intervento sul palco del concertone di Taranto “Uno Maggio Libero e Pensante”. “C’è chi in questi due mesi ha fatto di tutto per cercare di fare un Governo e chi per impedire di farlo. Come al solito hanno vinto i distruttori”, spiega. E ...

Governo - Travaglio : “Di Maio? Ha sempre preferito il Pd - ma ha trovato chiusura. Salvini lo stalkerava al telefono” : “Di Maio? Dopo le elezioni, dato che non aveva la maggioranza assoluta, ha sostenuto proprio in questa trasmissione che l’opzione prioritaria del M5S era il dialogo col Pd. Ma quelli del Pd neppure gli rispondevano, mentre Salvini lo stalkerava al telefono. E quindi ha cominciato a parlare coi leghisti”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Dimartedì (La7). E spiega: ...

Le 10 leggi di Berlusconi : il monito di Travaglio a Salvini e Di Maio Video : Oggi, 23 aprile 2018, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha convocato al Quirinale il presidente della Camera, Roberto Fico, per tentare di sciogliere il nodo della formazione del nuovo governo. Intanto, complici le elezioni regionali in Molise vinte dal centrodestra, le forze politiche proseguono nella loro estenuante sfida tattica di dichiarazioni e smentite. Nella discussione si inserisce anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo - il titolo sul Fatto : 'Sceneggiata di Salvini'. Pronto a tutto per difendere Luigi Di Maio : E nel pezzo di pagina 2 del Fatto di oggi, venerdì 20 aprile, quello di cronaca politica, il titolo proposto è il seguente: ' Nuova sceneggiata di Salvini che fa infuriare B. e il Colle '. La ...

Salvini ricattato da Berlusconi : l’opinione di Travaglio Video : Secondo Marco #Travaglio, il leader della Lega Matteo Salvini [Video] starebbe esitando a rompere l’alleanza con Silvio #Berlusconi per due motivi. Il primo è che, staccandosi dal centrodestra, si ritroverebbe alla guida di una forza politica che vale il 17% dei voti espressi dagli italiani, invece del 37 ottenuto all’intera coalizione. La seconda motivazione, a detta di Travaglio molto più pressante della prima, sarebbe legata alla paura di ...

Governo - Travaglio : “Salvini? E’ pericoloso allontanarsi da Berlusconi : o ti compra o ti pesta o resti il suo fedele Dudù” : “La chiusura di Di Maio a Salvini? A me la soluzione M5S-Pd è sempre sembrata l’unica realistica. Da un lato, a Salvini non conviene distruggere la coalizione, per quanto fittizia, del centrodestra, rischiando di diventare il capo di una monade al 17%. Dall’altro, Berlusconi ha ottimi argomenti per tenere avvinto a sé come l’edera l’alleato leghista”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il ...

Guerra Di Maio-Salvini sulla Rai Il Fatto 'brucia' i nomi leghisti Travaglio alla guida del Tg1 grillino : Il Fatto Quotidiano apre questa mattina con l'"assalto" della Lega di Matteo Salvini al Tg1. Un lungo articolo per spiegare le mire del Carroccio sull'ammiraglia della televisione di Stato. Con tanto di nome, gradito agli ex padani... Segui su affaritaliani.it

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

DIETRO LE QUINTE/ Salvini e Berlusconi mettono in crisi il tandem Di Maio-Travaglio : Ieri c'è stato il vertice dei leader di centrodestra, che per oggi hanno proposto un incontro congiunto tra tutti i capigruppo designati. Di Maio si nasconde? ANTONIO FANNA(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Violante: il Pd faccia come M5s e Lega se vuole salvarsiDIETRO LE QUINTE/ Le trame di Renzi per mettere Casini alla presidenza del Senato, di M. Maldo