TRAVAGLIO | “BERLUSCONI? UN DELINQUENTE” | SALLUSTI “TU DIFFAMATORE” Video | dal Fatto

TRAVAGLIO : “Berlusconi e sua riabilitazione? Cambia poco - era e rimane delinquente. Pd? Sembra un manicomio” : “La riabilitazione di Berlusconi? Non penso che cambi molto, non metteva piede in Parlamento neanche quando ci poteva andare. Non è che poi i giudici hanno cancellato la sentenza. Berlusconi delinquente era e delinquente rimane, come è noto. E’ un fatto tecnico”. Così a Dimartedì (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la riabilitazione di Silvio Berlusconi e si definisce scettico sul ritorno dell’ex Cavaliere a ...

TRAVAGLIO : “Berlusconi fuori da governo M5s-Lega? Bisogna aspettare nome premier e ministri per capire se è così” : Il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, a Otto e Mezzo (La7) si sofferma sull’accordo di governo tra M5s e Lega e sul via libera di Berlusconi. E puntualizza: “Siamo davanti a un ossimoro. E’ evidente che c’è qualcosa che non ci viene detto. Per quale motivo Berlusconi per due mesi ha sparato a palle incatenate contro un’alleanza tra Salvini e M5s e adesso improvvisamente dà il via libera al governo, lasciando intatto il ...

TRAVAGLIO al Festival di Perugia : “Berlusconi? Ecco perché continuerà a comandare finché avrà vita” : B come Basta? “Salvo conficcare un paletto di frassino come ai vampiri, finché Berlusconi avrà un alito di vita continuerà a comandare”, spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine dell’incontro “B come Basta” per la presentazione del suo libro al Festival del Giornalismo di Perugia in un Teatro Morlacchi pieno. “I poteri occulti non sono una leggenda: lui dimostra fisicamente e quotidianamente cosa sono”, dice ...

Elezioni - TRAVAGLIO : “Berlusconi dice di farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che fece una battuta partì un bonifico” : “Berlusconi invita i suoi parlamentari a farsi un 5 Stelle per amico? L’ultima volta che Berlusconi fece una battuta, e cioè che bisognava farsi De Gregorio per amico, partì un bonifico di 2 milioni di euro più un milione di euro in contanti per lo stesso De Gregorio, da cui una condanna poi prescritta”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). “Quando Berlusconi fa una battuta” – ...