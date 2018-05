Tragedia di Rigopiano | indagati il governatore dell' Abruzzo | Luciano D' Alfonso e gli ex

Tragedia dell'hotel Rigopiano / Indagati i vertici della Regione - accuse di omicidio per inerzia : Tragedia dell'hotel Rigopiano, Indagati i vertici della Regione Abruzzo: accuse di omicidio per inerzia. Avvisi di garanzia per Ottaviano Del Turco, Giovanni Chiodi e Luciano D'Alfonso.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:10:00 GMT)

Tragedia Rigopiano - indagati presidente ed ex presidenti della Regione Abruzzo : Avviso di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro colposo

Giro d'Italia in Abruzzo dal 13 al 15 maggio - sarà commemorata Tragedia di Rigopiano : L'Aquila - L'Abruzzo si prepara ad accogliere la 101esima edizione del Giro d'Italia di Ciclismo con una tre giorni, dal 13 al 15 maggio, con arrivo di tappa a Campo Imperatore e partenza poi da Penne (Pescara) della successiva frazione. Il programma prevede il 13 maggio la tappa Pesco Sannita-Campo Imperatore di 229 km. Il giorno successivo ci sarà una giornata di riposo, con la carovana rosa che il 15 maggio, si ...

Rigopiano - Flash mob a Chieti per poliziotto morto nella Tragedia : Chieti - Un centinaio di persone, a Chieti, al Flash mob per ricordare Dino Di Michelangelo, poliziotto in servizio a Osimo, tra le 29 vittime, con la moglie Marina Serraiocco, 38 anni, della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano a Farindola (Pescara) il 18 gennaio del 2017. Il Flash mob si è svolto nella Villa comunale, nel giorno in cui Dino avrebbe compito 42 anni. Il Comune di Chieti intitolerà a Dino un belvedere che ...

Tragedia di Rigopiano - 'Il peso della neve' diventa fiction : ... regia di Alessandro Angelini, con Beppe Fiorello, , La musica del silenzio , regia di Michael Radford, sulla vita di Andrea Bocelli, con Antonio Banderas e Luisa Ranieri, e Venuto al mondo , regia ...

Tragedia Rigopiano - indagata la funzionaria che non prese in considerazione l'sos lanciato : Pescara - Nell'ambito dell'inchiesta sulla Tragedia dell'albergo di Rigopiano avvenuta il gennaio del 2017 che costò la vita a 29 persone, è stata iscritta nel registro degli indagati Daniela Acquaviva, la funzionaria della Prefettura di Pescara che prese sottogamba la telefonata in cui si avvisava del disastro in corso. La donna, che è stata interrogatasu sua espressa richiesta dai carabinieri forestali di Pescara, ...