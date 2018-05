Tragedia dell' hotel Rigopiano Indagati i vertici della Regione | accuse di omicidio per

Tragedia Rigopiano - indagati presidente ed ex presidenti della Regione Abruzzo : Avviso di garanzia per Luciano D'Alfonso e i suoi predecessori, Ottaviano Del Turco e Gianni Chiodi. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro colposo

Cede il soffitto di una scuola - Tragedia sfiorata appena prima delle lezioni : La situazione delle nostre scuole non è delle migliori e questa non è una novità, i fondi nazionali per l'istruzione sono sempre molto scarsi e spesso i conti delle scuole sono in rosso. Non avendo denaro per la manutenzione spesso accade che alcuni istituti rimangono impotenti di fronte al degrado delle strutture e incapaci di trovare soluzioni. Questa mattina si è sfiorata una tragedia nelle Marche, dove un soffitto di un'aula è crollato verso ...

Piano di Coreglia - giovane motociclista contro auto dell'amico/ Muore 26enne - Tragedia vicino a Lucca : Piano di Coreglia, 26enne Muore scontrandosi con l'auto dell'amico. Incidente finisce in tragedia in provincia di Lucca, dopo che un meccanico in sella alla moto è finito contro una Punto

Maltempo - bomba d'acqua a Campobasso/ Ultime notizie video : Tragedia sfiorata a Colle dell'Orso : Maltempo, bomba d'acqua a Campobasso: caos in pochi minuti. Le Ultime notizie, video: tragedia sfiorata a Colle dell'Orso dopo temporali, piogge e una forte grandinata

Cade un frammento di calcestruzzo dal pilone della tangenziale e colpisce auto : Tragedia sfiorata in via Pigna : tragedia sfiorata questa notte in via Pigna a Napoli, dove un frammento di calcestruzzo si è staccato dal pilone della tangenziale colpendo un auto in corsa. Da quanto di è appreso dai primi soccorsi ...

Cadaveri in mare a Terracina : tutti i punti oscuri della Tragedia : Ora sono più chiari i contorni della vicenda legata al ritrovamento dei due corpi di madre e figlia, ieri, nelle acque di Terracina. Ma restano molte ombre sulla tragedia. Le indagini della Procura hanno consentito una ricostruzione del...

Tragedia in mare - recuperati i corpi della compagna dell'imprenditore annegato e di sua figlia : Digne Cappe, 31enne di origine cubana, e la figlia Sofia, di 4, sono state ritrovate questa mattina nel tratto di mare al confine tra Terracina e Fondi. Erano a pelo d'acqua e abbracciate. Digne era la fidanzata dell'imprenditore Luigi Iacobucci: i tre, secondo quanto finora emerso, sarebbero rimasti vittima di un incidente in acqua scooter

Tragedia sulle Alpi - come funziona il business della montagna : Dietro alle recenti tragedie sulle Alpi si nasconde un sottobosco composto da «Alpinisti della domenica» alla ricerca del brivido in alta quota, tour operator zelanti, guide abusive e uno scarso rispetto per le leggi della montagna ...

“Tutti morti”. Tragedia dell’aria - inutile ogni soccorso. L’aereo ha perso improvvisamente quota schiantandosi nei pressi di un centro abitato. Un inferno di fiamme e fumo : L’aereo ha perso quota improvvisamente prima di schiantarsi al suolo. fiamme, lamiere e una colonna di fumo nero. Subito si era capito che, per i passeggeri, le speranze fossero finite al momento dell’impatto. L’annuncio ufficiale non ha tardato ad arrivare in diretta televisiva, mentre lente e drammatiche scorrevano le immagini del fuoco che divorava vite e speranze. “Confermiamo che a bordo si erano imbarcate 9 persone, tra cui 5 ...

Esclusiva |Il diario della gita finita in Tragedia. Il superstite : «Catena di errori della guida» Le vittime sono 7 |Foto|Video : Il sopravvissuto alla strage sulle Alpi svizzere racconta la tremenda esperienza: «Venti a 100 kmh, ci siamo fermati nel posto sbagliato, su una parete rocciosa. La guida non aveva il navigatore»

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Tragedia in montagna - sale a 7 il numero delle vittime sulle Alpi svizzere : Ultime notizie, di oggi ultim'ora: l'Eta si scioglie, terroristi baschi, "chiusa la battaglia politica e storica". sale a 7 il numero dei morti in montagna