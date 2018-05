Toti | ora chiarezza | governo M5s-Lega traghetti verso nuovo voto

Feel the View - con il proTotipo Ford i non vedenti possono 'toccare' il panorama : Non è la prima volta che il mondo dei trasporti cerca di andare incontro alle esigenze di chi è affetto da disabilità visive: nell'ottobre del 2017 Wetacxiu e Uici hanno collaborato per lanciare sul ...

"Ancora vittime operaie di fuochi artificiali" - intervento di Vito Totire : ... una delle stragi più rimosse nella storia del mondo capitalistico e industriale a cui non sono state dedicate manifestazioni, né particolari memorie, né spettacoli teatrali…Una strage orrenda ...

Governo - Toti : 'Vorrei non escludere ancora un accordo con il M5s' : Il governatore della Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi, Giovanni Toti, prova a tenere aperto il dialogo con il MoVimento 5 stelle. "Vorrei non escludere ancora un accordo di Governo ...

Nuova Diga foranea : Paita fa polemica inutile - Toti la sbugiarda di nuovo : ... della firma della convenzione tra l'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale e Invitalia , Agenzia del Ministero dell'Economia, per l'attrazione degli investimenti per accelerare la ...

Toti : vince chi lavora per il suo Paese - auguri a Orban : Chi lavora nell'interesse del proprio Paese, senza ipocrisie, dall'immigrazione all'economia, ha la fiducia degli elettori. I n bocca al lupo al Premier Orban, scelto dagli ungheresi per la terza volta come capo del Governo » . Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della ...

Governo : Toti - con M5S? Sì - ma per legge elettorale e poi voto : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – ‘Un Governo con i 5 stelle? E’ una soluzione. La prima ipotesi per me sarebbe un Governo di centrodestra ma se non è possibile allora certamente non si può lasciare il paese allo sbando. Ma le ipotesi subordinate sono più corte nel tempo e devono portare a un nuovo confronto elettorale”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio ...