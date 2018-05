Tortora | a 30 anni dalla morte la sua storia in un libro di Luca Steffenoni

Enzo Tortora - 30 anni fa la sua morte / La figlia Silvia : "Non è cambiato nulla : assuefatti all’ingiustizia" : Enzo Tortora , a 30 anni dalla morte il duro sfogo della figlia Silvia contro il sistema giudiziario italiano rimasto immutato. Il più grande esempio di errore giudiziario.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:33:00 GMT)

Tortora : figlia - in 30 anni nulla cambiato : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Il 18 maggio 1988, a 59 anni muore Enzo Tortora , conduttore televisivo, autore e giornalista, per un tumore ai polmoni. "Perché - disse - mi hanno fatto esplodere una bomba ...

Enzo Tortora moriva 30 anni fa - la figlia Gaia : «Papà verrebbe ucciso anche in questa Italia» : Cosa si aspetta dal nuovo governo? 'Non ho pregiudizi su nessuna forza politica, non giudico fino a quando non c'è una proposta, è l'insegnamento che ho avuto dalla vicenda di mio padre e che cerco ...