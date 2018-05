Torino | Ruby ter | chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi Nuovi guai

Ruby Ter - chiesto rinvio a giudizio per Berlusconi a Torino - : La richiesta riguarda anche Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino. L'udienza preliminare è stata aggiornata all'1 giugno, quando interverranno gli avvocati dell'ex premier

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...