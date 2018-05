Torino | colpito da ictus a 6 anni | salvato da eccezionale intervento

meteoweb.eu

: RT @insalutenews: Bimbo di 6 anni colpito da ictus, salvato con intervento unico al mondo alla Città della Salute di Torino - - DalilaBeatrice : RT @insalutenews: Bimbo di 6 anni colpito da ictus, salvato con intervento unico al mondo alla Città della Salute di Torino - - italianaradio1 : Pubblicato il: 16/05/2018 13:43 All’ospedale infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino, 'per l… - TorinoNews24 : Bimbo colpito da ictus salvato a a Torino - Una storia senza precedenti... -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Per la prima volta al mondo in età pediatrica è statoun bambino di 6dacon l’inserimento di uno stent a livello di una arteria cerebrale con unminiinvasivo, presso la Città della Salute di. F., 6, era stato ricoverato presso l’ospedale di Novara a metà aprile per una emiparesi sinistra. La risonanza magnetica aveva documentato una ischemia dell’emisfero cerebrale di destra, causata da una restringimento dei vasi cerebrali per una causa non nota, probabilmente post infettiva. Nei bambini, dopo malattie infettive, può verificarsi, seppur raramente, una reazione infiammatoria diretta verso strutture normali dell’organismo, in questo caso i vasi cerebrali. F. è stato prontamente trasferito presso l’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di, nel reparto di Pediatria (diretto dal ...