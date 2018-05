Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln (2) : (AdnKronos) – Il segmento fisso domestico ha confermato il suo andamento positivo,un aumento del 2,3% anno su anno nei ricavi da servizi retail; grazie a net adds totali sull’UBB pari a 634k (314k retail e 319k wholesale), Tim chiude il periodo a 3,8 milioni di linee UBB attive. Il posizionamento premium di Tim, rafforzato dagli ulteriori avanzamenti in termini di copertura, è basato su nuove offerte più semplici e flessibili, una ...

Tim : in primo trimestre ricavi +2 - 7% - utile +25% a 250 mln : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Tim ha chiuso il primo trimestre dell’anno con ricavi pari a 4,7 miliardi di euro, in crescita del 2,7% rispetto ai primi tre mesi del 2017 e un utile di gruppo a 250 milioni di euro in progressione del 25% rispetto al primo trimestre del 2017. Lo rende noto Tim dopo che il Cda, presieduto da Fulvio Conti, ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2018. Su base organica i ricavi totali ...

Tim Young Senza Limiti - online : 15GB - attivazione e primo mese gratis : Tim Young Senza Limiti è l’offerta mobile per gli under 30. Se attivi online avrai attivazione, spedizione e primo mese gratis oltre a 5GB in 4G aggiuntivi all’offerta base. Se passi a Tim e attivi questa offerta, la portabilità del numero costo 3€. Ecco tutti i dettagli relativi a costi, contenuti e opzioni relativi alla tariffa per cellulari dedicata ai giovani fino a 30 anni. Tim Young Senza Limiti: chat e musica streaming Senza ...

Harry Styles regala il suo primo Brit Award per Sign Of The Times a Olly Murs (video) : Con lo stupore di tutti i fan, Harry Styles regala il suo primo Brit Award al cantante Olly Murs! Attraverso i propri canali social, Olly Murs ha fatto sapere ai propri fan e followers di aver ricevuto un regalo molto speciale.. proprio dall'amico e collega Harry Styles. Lo scorso febbraio a Londra si sono tenuti i Brit Music Awards 2018, i premi della musica inglese ed internazionale. Tanti artisti sul palco, sia per le performance che per ...

"Arrivano i populisti!". I Timori del Wp sul "primo regime populista in Europa occidentale". Ft : "Mercati tranquilli perché c'è Draghi" : Per il Washington Post, il governo che sta prendendo forma in Italia "combinerà elementi di euroscetticismo e protezionismo di estrema destra e porterà l'Italia in primo fila nella ribellione contro l'ordine politico in Europa". Il Financial Times si interroga invece su come facciano gli investitori a restare "apparentemente così tranquilli" mentre "i populisti si prendono l'Italia".Partiamo dal quotidiano finanziario."Per ...

GOVERNO - ULTimE NOTIZIE - PRIMO TAVOLO TECNICO M5S LEGA/ Travaglio : “Ma Berlusconi sarà davvero fuori?” : Di Maio e Salvini preparano la squadra di GOVERNO: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e LEGA? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ULTIME NOTIZIE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 23:17:00 GMT)

Uno degli ulTimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo ministro : Uno dei quotidiani più importanti della Cambogia, il Phnom Penh Post, è stato venduto questa settimana a una società malese molto vicina al primo ministro cambogiano Hun Sen, le cui politiche sono diventate da tempo sempre più autoritarie. La notizia The post Uno degli ultimi giornali cambogiani liberi è stato venduto a una società vicina al primo ministro appeared first on Il Post.

Consultazioni - via all'ulTimo tentativo : M5S il primo ad arrivare al Colle : Con l'arrivo al Quirinale della delegazione del Movimento 5 Stelle, ha preso il via il terzo e ultimo ciclo di Consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione...

Terremoto Friuli : “Il primo pensiero alle famiglie delle vitTime” : “Alla vigilia del 6 maggio il primo pensiero va a tutte le famiglie che persero i loro cari in quelle terribili scosse del ’76. Quelle ferite non sono rimarginabili. Il secondo pensiero va alla vocazione a ricostruire, all’immagine delle maniche rimboccate da subito per risorgere”. Cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del Terremoto del Friuli.-- “Provengono da cio’ che ...

Concerto Primo Maggio - Roma esibizioni / Foto - i ringraziamenti di Ermal Meta e UlTimo : Da Gianna Nannini a Cosmo, passando per Lo Stato Sociale, Carmen Consoli e Le Vibrazioni: tante emozioni per il Concerto del Primo Maggio. Le esibizioni della festa. (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:08:00 GMT)

Pil - nel primo trimestre crescita dello 0 - 3%. STima dell'1 - 4% per il 2018 : Nel primo trimestre del 2018 il Pil italiano, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,4% in termini tendenziali. È quanto comunica l'Istat, in base alle stime preliminari. Nel quarto trimestre del 2017 la crescita congiunturale era stata analoga, pari a +0,3%, mentre, segnala l'Istat, "la lieve decelerazione emersa nel periodo più recente ...

Primo maggio - scontri Parigi : 109 black bloc arrestati/ UlTime notizie - Festa lavoro : Macron condanna violenze : Primo maggio, scontri a Parigi: 109 persone arrestate. Il presidente francese Macron commenta dall'Australia: “Festa del lavoro, non di teppisti”. Le Ultime notizie sugli incidenti(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:02:00 GMT)

Primo Maggio : inizia la festa del Concertone tra diverTimento e politica : Sono stati i ragazzi de Lo Stato Sociale a introdurre il Concerto del Primo Maggio 2018, presentati da Ambra Angiolini, in una Piazza San Giovanni con molti spazi ancora vuoti alle 15. Il tema del ...