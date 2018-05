Tim : Conti - focalizzati a conseguire risultati promessi al mercato : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “La composizione dei Comitati, le determinazioni relative alla Corporate Governance e il risparmio identificato nei compensi dei Consiglieri di amministrazione sono la certificazione del percorso avviato da questo CdA verso la trasformazione di Tim in una public company focalizzata nel conseguire i risultati promessi al mercato”. Così il presidente di Tim, Fulvio Conti, al termine del Consiglio di ...

Denise Capezza protagonista del progetto #Timeline di Giorgio Visconti [GALLERY] : #Timeline: un viaggio nel tempo della femminilità firmato Giorgio Visconti I social sono un album dei ricordi a portata di click, un luogo senza tempo dove lasciare un segno di sé. Giorgio Visconti parte da qui, dall’idea di fermare la femminilità e raccontarla attraverso i ricordi, attraverso frame di donne che guardano al passato, poi si soffermano sul presente guardandosi allo specchio, per immaginarsi, alla fine nel futuro che ...

Continua a salire il bilancio delle vitTime della repressione israeliana contro i palestinesi : i morti sono 55 e quasi 2.500 i feriti. Tre ... : L'Ue si aspetta che "tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori perdite di vite umane", ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di ...

NADIA TOFFA NON TORNA IN TV?/ UlTime condizioni di salute : come sta? Continua lo stop dei medici : NADIA TOFFA, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:32:00 GMT)

Riforma pensioni/ Proietti (Uil) : il Governo continui a cambiare la Legge Fornero (ulTime notizie) : oRiforma pensioni, ultime notizie. Proietti (Uil): il Governo continui a cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 maggio(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:54:00 GMT)

Chris Brown a processo per stupro - durissime accuse di abusi sessuali : i racconti raccapriccianti della vitTima : Chris Brown a processo per stupro. Continuano i guai giudiziari del rapper accusato di violenza sulle donne. Dopo essere stato duramente criticato per essere comparso in alcune foto mentre simulava lo strangolamento di una sua amica nella sua casa di Miami, il cantante è ora coinvolto in un altro scandalo, stavolta con pesanti implicazioni penali. Secondo il sito web TMZ, che ha riportato la dichiarazione dell'avvocato Gloria Allred che ...

RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero - Bankitalia e Corte dei Conti : non va toccata (ulTime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Legge Fornero, Bankitalia e Corte dei Conti: non va toccata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 maggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:22:00 GMT)

Amazon lancia la “Connected Week” : una setTimana di sconti anche su alcuni smartphone : Amazon ha inaugurato la settimana lanciando la "Connected Week", un'interessante promozione che proporrà sette giorni di sconti su tantissimi prodotti d'elettronica, tra cui non mancheranno smartphone e tablet Android L'articolo Amazon lancia la “Connected Week”: una settimana di sconti anche su alcuni smartphone proviene da TuttoAndroid.

Padoan - Def - conti pubblici e aumento Iva/ “Si può evitare - ma l'incertezza politica frena gli invesTimenti" : Padoan, Def, conti pubblici e aumento Iva: “Si può evitare, ma l'incertezza politica frena gli investimenti". Il ministro dell'economia ha parlato nelle scorse ore della situazione italiana(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:45:00 GMT)

L'ulTima frontiera delle cybertruffe : Pec false per svuotare i conti correnti : Truffati per migliaia di euro da alcuni cybercriminali attraverso la loro posta certificata. A una donna è stata prelevata la somma di 49 mila euro con un falso bonifico. A un'altra donna in provincia di Milano, invece, non è andata meglio e sono stati usati le sue credenziali bancarie per compiere acquisti online.Il tutto avveniva attraverso una falsa pec creata dagli indati. "Giuseppe Tricarico, utilizzando un'identità rubata ad un altra ...

Tim : Conti presidente e Genish ad - a Grassi delega su sicurezza : Roma, 7 mag. , askanews, Fulvio Conti è il nuovo presidente di Tim, mentre Amos Genish è stato confermato amministratore delegato. Lo comunica la società dopo la prima riunione del nuovo cda. Al ...

Fulvio Conti nuovo presidente Tim : Fulvio Conti è il nuovo presidente di Tim e Amos Genish è confermato amministratore delegato del Gruppo. E' quanto ha deciso il Consiglio di amministrazione alla sua prima riunione durata circa due ...

UlTimo giro di consultazioni al Quirinale - lo stallo continua Video : continua la saga dei negoziati per la formazione del nuovo governo in Italia. Dopo molti dibattiti, voci e discussioni, il centrodestra sembra volere insistere e provarci. Oggi alle 10 si svolge il terzo e Ultimo giro di consultazioni al Quirinale. Il leader della Lega, Matteo Salvini, è arrivato a Palazzo Grazioli [Video]stamattina per incontrare altri due politici del centrodestra, Giancarlo Giorgetti come rappresentante del Carroccio e ...

"Ho passato il tesTimone ai giovani. Ma continuo a correre a Broadway" : È l'anno di Denzel Washington a teatro con 'The Iceman Cometh' e poi al cinema. 'Sono ancora in gara per servire Dio, la mia famiglia e i ragazzi afroamericani' Se tutti gli anni di carriera di Denzel ...