Tim : cda - terminata attività direzione e coordinamento Vivendi : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – Il Cda di Tim “ha preso atto che risultano venute meno le ragioni per considerare Vivendi soggetto esercente attività di direzione e coordinamento su Tim” e dunque “ha accertato l’intervenuta cessazione della suddetta attività di direzione e coordinamento, dando esecuzione a tutti gli adempimenti conseguenti”. Lo rende noto Tim al termine della riunione del Consiglio di ...

Tim : cda - terminata attività direzione e coordinamento Vivendi (2) : (AdnKronos) – Il Consiglio ha altresì deciso i compensi attribuiti ai Consiglieri e ai membri dei comitati, conseguendo un risparmio rispetto agli emolumenti definiti dal precedente organo collegiale. Tenuto anche conto della qualificazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale Consigliere indipendente, il Consiglio ha ritenuto di non procedere all’elezione di un Lead Independent Director, aggiornando in tal senso i ...

Tim - cda per la riconferma di Genish : MILANO - Seduta di Borsa ben intonata per Telecom Italia , segui il titolo , nel giorno del primo consiglio di amministrazione della 'fase Elliott': le case di investimento si aspettano la conferma ...

Tim positiva nel giorno del CdA : Buon avvio di giornata per TIM , che sta guadagnando lo 0,84% a Piazza Affari. Oggi, 7 maggio, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società di telecomunicazioni per nominare il Presidente ...

Tim - oggi cda a Roma : "Il voto espresso dall'assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme. La visione DigiTIM e il ...

Tim - Genish : sostegno da Elliot e Vivendi - lo aspetto anche da Cda : Roma, 6 mag. , askanews, - "Dopo il voto, inoltre, ho ricevuto numerose telefonate dal top management sia di Elliott sia di Vivendi, per ribadire il loro sostegno a tutta la squadra di vertice di TIM ...

Tim - Genish : attendo sostegno da Cda : 18.22 "Il voto espresso venerdì scorso dall' assemblea degli azionisti ci ha dato un nuovo Cda, ma non ha mutato il cammino che abbiamo intrapreso insieme". Così il dg di Tim, Amos Genish, in una lettera al management della società."Ho ricevuto telefonate dal top management sia di Elliott che di Vivendì per ribadire il loro sostegno alla squadra. Mi aspetto che il nuovo Consiglio faccia lo stesso".Domani si riunirà il cda,che dovrebbe ...

Tim - Genish : nuovo Cda non ha mutato cammino intrapreso insieme : Roma, 6 mag. , askanews, 'Cari colleghi, il voto espresso dall'assemblea degli azionisti venerdì scorso ci ha dato un nuovo Consiglio di Amministrazione, ma non ha mutato il cammino che abbiamo ...

Tim - vince Elliott : al fondo americano la guida del cda. Sconfitta Vivendi : Ribaltone al vertice di Tim. Con il 49,8% dei voti ha vinto in assemblea dei soci la lista del fondo americano Elliott. Battuta, per poco, la lista dei francesi di Vivendi, azionisti di maggioranza...

Elliott batte Vivendi e conquista il cda di Tim : Rozzano , MI, , 4 mag. , askanews, Ribaltone in Tim: Elliott batte Vivendi in assemblea e si aggiudica la maggioranza del cda. 'Una vittoria per tutti gli azionisti. Si apre un nuovo capitolo per il ...

Tim - Vivendi perde la maggioranza in Cda : 10 poltrone vanno al fondo americano Elliott : Tim, Vivendi perde la maggioranza in Cda: 10 poltrone vanno al fondo americano Elliott Entrano in consiglio anche Fulvio Conti, Alfredo Altavilla e Luigi Gubitosi Continua a leggere