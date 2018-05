http://feedproxy.goo

: #Tim all’assalto di Wind Tre: chiamate illimitate e più di 30GB a 10€: Tim all’assalto dei… - giannifioreGF : #Tim all’assalto di Wind Tre: chiamate illimitate e più di 30GB a 10€: Tim all’assalto dei… -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Tim all’assalto dei clientiTre con la migliore proposta mobile del mercato: Ten GO 31,6GB ea 10,82€. La tariffa può essere attivata in alcuni negozi oppure online con costi differenti. Scopriamo come attivarla e quali sono tutti i costi visibili e nascosti. Tim Ten GO + 21,7GB Free Dedicata ai clientiTre e, secondo indiscrezioni, anche ad alcuni operatori virtuali, la migliore tariffa Tim di sempre per quantità di contenuti e costo mensile. Ten Go offre ben 31,6GB in 4G e(in realtà sono al massimo 10.000 minuti) ogni mese al costo di 10,82€. In base a dove viene richiesta l’attivazione con portabilità del numero, in negozio oppure online, si hanno costi differenti. 12€ in negozio e 9€ online con l’aiuto di un operatore, in più occorre pagare la nuova SIM e anche in questo caso ci sono differenze. L’opzione ...