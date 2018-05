TIM 10 Super Go arriva in una nuova versione con 20 GB di Internet

Internazionali d’Italia – Djokovic - TIMidi segnali di un atteso ritorno : Nole supera Basilashvili : Novak Djokovic supera anche il secondo turno degli Internazionali d’Italia: il campione serbo batte Basilashvili Dopo la vittoria all’esordio su Dolgopolov, Novak Djokovic ha bissato il successo superando anche Basilashvili al secondo turno. Il tennista serbo, ancora alla ricerca della forma migliore dopo l’infortunio al gomito e la conseguente operazione che l’ha tenuto fuori per la parte finale del 2017 e le prime settimane del 2018, ha dato ...

Lotto e SuperEnalotto - i numeri dell'ulTIMa estrazione. Caccia a 9 fortunati : rischiano di perdere tutto : Come ogni martedì nella serata di ieri, 15 maggio 2018, c’è stata la consueta estrazione dei numeri vincenti di Lotto, SuperEnaLotto e 10eLotto (potete trovare tutte le combinazioni estratte in fondo all&rsquo...

Passa a Vodafone : la compagnia si supera - TIM e Wind rispondono : Le offerte del giorno si concentrano in particolare sulla compagnia Vodafone, precisamente quelle promozioni facenti parte del pacchetto Zero Pensieri. Le offerte potranno essere però attivate (come comunicato da InvestireOggi.it) entro il 16 maggio anche se potrebbero essere previste ulteriori proroghe per allungare la possibilità di sottoscrivere il pacchetto ancora per qualche giorno. Queste promozioni sono dedicate a chi Passa da un'altra ...

Balotelli si “auto-convoca” in Nazionale : Super Mario al setTIMo cielo! : Balotelli pronto a tornare uno dei cardini della Nazionale italiana, il ritorno di Mancini fa sì che possa far parte del nuovo corso azzurro Balotelli si è “auto-convocato” in Nazionale dopo la notizia ufficiale dell’arrivo di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. Il neo tecnico ha aperto le porte a Super Mario, annunciando che lo convocherà in Nazionale dopo le belle prestazioni a Nizza. Da quel momento in poi, un Balotelli ...

Lega Serie B - domani Novara-Palermo per Supercoppa primavera 2 TIM : Si terrà domani, mercoledì 16 maggio, alle ore 14, presso il Centro tecnico federale di Coverciano, la Supercoppa primavera 2 Tim con le vincenti dei due raggruppamenti, Novara e Palermo, che si sfideranno in gara secca. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia a partire dalle 14. A dirigere il match l’arbitro De Santis coadiuvato da Nuzzi e Mariottini. Evento storico dato che si tratta della prima edizione di questa ...

MARGOT KIDDER E' MORTA/ ADDIO ALLA LOIS LANE DEL SUPERMAN DI CHRISTOPHER REEVE : l'ulTIMo film nel 2017 : MARGOT KIDDER è MORTA, ADDIO ALLA LOIS LANE del SUPERMAN di CHRISTOPHER REEVE: soffriva di disturbi psichici. Nel 1996 le venne diagnosticato un grave disturbo bipolare. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 22:17:00 GMT)

Arrestato Montante - paladino anTIMafia : «Spiava inchieste» Indagati 007 e superpoliziotti : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria. L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza. Indagato anche l’ex presidente del Senato Schifani che dice: «Non ne so nulla»

Per la quarta setTIMana di fila God of War domina nella classifica UK e supera il record di The Last of Us : Remastered tra le esclusive PS4 : Poco tempo fa abbiamo visto come God of War continui ad essere apprezzato tra i giocatori italiani, il gioco di Sony Santa Monica, infatti, ha mantenuto la testa della classifica software e, a quanto pare, anche i giocatori nel Regno Unito si sono persi nell'ultima avventura di Kratos.Il gioco mantiene la prima posizione nella graduatoria UK per la quarta settimana di fila, superando, così, il record che apparteneva a The Last of Us: Remastered ...

Amber Heard - da supereroina a tesTIMonial di bellezza : ... @AmberHeard, in data: Mag 11, 2018 at 9:26 PDT 'Nel corso degli anni ho sempre pensato di non essere solo un'attrice, ma di usare la mia voce per rendere il mondo un posto leggermente migliore e ...

NBA : si ritira Nick Collison - l'ulTIMa bandiera dei Supersonics rimasta a OKC : ... "Ho iniziato ad allenarmi in alcune fredde palestre dell'Iowa per ritrovarmi poi a giocare più di 1000 gare in 15 anni nella lega più importante del mondo. È stata una cavalcata incredibile, sono ...

Punta 3 euro e ne vince 100mila | UlTIMa estrazione Lotto - SuperEnalotto e 10eLotto : Nel concorso SuperEnaLotto di giovedì 10 maggio nessun 6 e il Jackpot sale a 33,5 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 41 62 77 79 81 84 Jolly 60 SuperStar 55. Ma le grandi sorprese arrivano dal 10eLotto. Ma procediamo...

Con 5 numeri vincono 55mila euro | UlTIMa estrazione SuperEnalotto e Lotto : Nel concorso SuperEnaLotto di giovedì 10 maggio nessun 6 e il Jackpot sale a 33,5 milioni di euro. La combinazione esatta è stata 41 62 77 79 81 84 Jolly 60 SuperStar 55.--E' stato un giovedì sera di festa per i tre giocatori che hanno centrato il 5 e si aggiudicano oltre 55mila euro ciascuno.Le schedine vincenti - scrive Agipronews - sono state convalidate a Rimini (Ricevitoria Dell’Oro in via Marecchiese124), Gadesco Pieve Delmona ...

Superbike - GP Italia Imola 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine setTIMana all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ : Primo appuntamento Italiano della stagione 2018 della Superbike. Nel prossimo weekend si correrà all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Dopo le due manche di Assen la Kawasaki e Jonathan Rea sono in fuga del Mondiale, potendo contare su trenta punti di vantaggio su Chaz Davies. Obiettivo riscatto nel GP di casa, quindi, per la Ducati, soprattutto per Marco Melandri, anche in Olanda fuori dal podio ed ora a da -44 da ...