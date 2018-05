THQ Nordic | registrata una crescita del 673% dopo aver acquisito Koch Media

Niente Darksiders 3 e Biomutant all'E3 2018 : THQ Nordic salterà l'evento di Los Angeles : L'E3 2018 si avvicina a grandi passi e le compagnie più importanti dell'industria si stanno preparando all'importante evento. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo riportato i piani di Bethesda per la manifestazione, ma, a quanto pare, non proprio tutte le aziende stano aspettando la fiera di Los Angeles per mostrare i propri titoli.Infatti, in un comunicato ufficiale di THQ Nordic viene reso noto che la compagnia non sarà presente all'E3. La ...