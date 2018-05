The Streets sarà in concerto a Milano a febbraio 2019

The Streets a Milano nel 2019 - prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne per l’unica data in Italia : The Streets a Milano nel 2019, per un unico concerto in Italia in programma il prossimo febbraio. La data è quella del prossimo 24 febbraio, la location il Fabrique di Milano. I biglietti per assistere all'evento saranno a breve disponibili in prevendita. A più di 6 mesi dal concerto di The Streets a Milano, viene reso noto oggi che i biglietti per assistere all'evento saranno in vendita su TicketOne.it da venerdì 18 maggio alle ore 10.0. I ...