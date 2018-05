The FabLab acquisisce tre nuovi soci e diventa più grande

wired

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Martedì 15 maggio, nella sede di Talent Garden in via Calabiana 6 a Milano, The, laboratorio di prototipazione rapida e digital fabrication nato nel 2013, ha annunciato l’affiancamento di tre: Gianfausto Ferrari, imprenditore, co-fondatore di Talent Garden e presidente di Superpartes Spa; Francesco Beraldi, imprenditore IT e fondatore di varie imprese chiave nel settore digitale come Orangee, TSC Consulting e O2e; Giuseppe Aiello che ha lavorato per importanti multinazionali come Apple e Microsoft. Grazie a queste nuove acquisizioni, The, che ha maturato una lunga sperimentazione imprenditoriale, soprattutto nell’ambito della digitalizzazione nella manifattura, punta ora a industrializzare il proprio modello di business. Da sinistra: Giuseppe Aiello, Bernardo Gamucci, Francesco Colorni, Massimo Temporelli, Francesco Beraldi e Gianfausto Ferrari “Realtà come The ...