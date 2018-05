The Crew 2 | il gioco si mostra con 10 minuti di gameplay

Arriva la Closed Beta di The Crew 2 - vediamo quando : Ubisoft annuncia che la Closed Beta di The Crew 2 si terrà dal 31 maggio al 4 giugno per PlayStation 4 e per la famiglia Xbox, incluso Xbox One X e Windows PC. I giocatori possono già iscriversi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla Beta su theCrewgame.com. I giocatori selezionati potranno precaricare la Closed Beta a partire dal 29 maggio su tutte le piattaforme. Durante la Closed Beta, i giocatori potranno provare il primo ...

The Crew 2 - prova : L'ultimo anno solare si è reso teatro di un trend quantomeno interessante: Ubisoft ha concentrato tutti i suoi sforzi nel rispondere alle esigenze delle sue numerose community, tentando nuove strade e reinterpretando alcuni brand cardine della sua storia; dopo aver seguito l'ottima gestione di Assassin's Creed: Origins, dopo aver liberato il Regno dei Funghi da una nuova minaccia e dopo aver assistito alla rinascita di The Division, siamo ...

The Crew 2 : Nuova Closed BETA in arrivo : Ubisoft annuncia che la Closed BETA di The CREW 2 si terrà dal 31 maggio al 4 giugno per PlayStation 4 e per la famiglia Xbox, incluso Xbox One X e Windows PC. I giocatori possono già iscriversi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare alla BETA su theCREWgame.com/BETA. I giocatori selezionati potranno precaricare la Closed BETA a partire dal 29 maggio su tutte le piattaforme. Prova The CREW 2 in anteprima con la ...

Il nuovo trailer di The Crew 2 presenta la Mercedes-Benz X-Class : PlayStation ha condiviso un nuovo trailer per il prossimo gioco di corse The Crew 2, annunciato qualche tempo fa insieme all'edizione speciale Motor Edition. Il nuovo video ci permette di scoprire un altro veicolo che sarà disponibile per i giocatori. Il trailer fa parte della Ubisoft's Motorsports Vehicle Series e presenta la Mercedes-Benz X-Class. Mentre altri filmati per altri veicoli hanno avuto luogo in un contesto più urbano, questo mostra ...

The Crew 2 : 12 minuti di gameplay si concentrano sulla trasformazione dei veicoli : Scorre velocemente il conto alla rovescia per l'uscita di The Crew 2, fissata per il 29 giugno 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Con l'avvicinarsi del lancio Ubisoft sta pubblicando sempre più materiale relativo al gioco, che oggi possiamo vedere in azione grazie a un lungo video di gameplay pubblicato da IGN.Il video della durata di 12 minuti si concentra sulla peculiare meccanica che permette in The Crew 2 di passare dal volante di una fiammante ...

Svelata uscita The Crew 2 - tanti contenuti esclusivi per le edizioni speciali : Sin dalla sua presentazione, nel corso dell'E3 dello scorso anno, The Crew 2 ha attirato l'attenzione di tutti gli appassionati dei giochi di guida per un motivo molto semplice: i volanti che gli utenti impugneranno digitalmente non saranno esclusivamente quelli dei mezzi di terra (a due o quattro ruote che si voglia), con i ragazzi di Ubisoft che hanno in mente un supporto totale a tutti i tipi di mezzi di locomozione. Spazio quindi a velivoli ...

Ubisoft svela la data di lancio di The Crew 2 : Nella giornata di oggi Ubisoft ha annunciato ufficialmente la data di uscita di The Crew 2, il seguito del peculiare racing game open world del publisher transalpino che uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 29 giugno 2018. Oltre alla data di lancio, gli sviluppatori hanno presentato anche un'edizione speciale del gioco, la Motor Edition, che include l'accesso anticipato e il season pass insieme ad alcuni contenuti aggiuntivi per The Crew 2. Ecco, nel ...

The Crew 2 : svelata ufficialmente la data di uscita : Ubisoft tramite un comunicato stampa annuncia ufficialmente che The Crew 2 uscirà il 29 Giugno 2018. Sviluppato da Ubisoft Ivory Tower, uno studio con sede a Lione, in Francia, The Crew 2 consentirà ai giocatori di vivere il vero spirito delle corse in un nuovo scenario degli Stati Uniti completamente riprogettato. La nuova ambientazione supera ogni limite fisico per consentire ai fan dei giochi di guida e degli scenari open world di mettere ...