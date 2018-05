Tgla7d Edizione delle 18 | 15 del 16 maggio 2018

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 14 maggio 2018 : Le principali notizie della giornata - In primo piano la politica con i colloqui in corso al Quirinale tra il presidente Mattarella e prima la delegazione dei Cinquestelle e poi quella della Lega. Ma l'accordo di governo è ancora in alto mare. Sono uscite ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 3 maggio 2018 : Le principali notizie del giorno - C'è sempre la politica in primo piano nelle nostre news con la direzione Pd e con la convocazione lunedì al Quirinale delle forze politiche. Mattarella vuole capire se esistono nuove maggioranze. Poi Trump, la ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 2 maggio 2018 : Le principali notizie del giorno - Il dramma del Pd, lo stallo della politica per la formazione del governo. Sul fronte del fisco: ad oggi all'Agenzia delle entrate sono arrivate 455.000 richieste di 'rottamazione delle cartelle; dall'estero e precisamente dalla Gb: un ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 30 aprile 2018 : Le principali notizie del giorno - La politica con la vittoria del candidato leghista alla guida della regione Friuli Venezia Giulia e tutte le conseguenze sul panorama nazionale per la formazione del governo; poi la tensione nel Pd ...

Tgla7d Edizione delle 18.55 del 29 aprile 2018 : Le notizie principali del giorno - Nel nostro flash trovate l a politica, a partire dalle elezioni in Friuli per finire a tutte le posizioni dei partiti; poi, sempre in tema, il monito del ministro per lo Sviluppo Economico. A Venezia andiamo per la protesta dei ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 28 aprile 2018 : Nelle nostre news: la politica alla ricerca di una via di un governo che sembra sempre più lontano, poi la triste storia di Alfie e per la cronaca quella del riconoscimento da parte del comune di Roma di una bimba figlia di due papà. I tornelli a Venezia e le notizie sportive di F1 e calcio chiudono il flash -

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 20 aprile 2018 : Politica, finisce con un nulla di fatto il mandato esplorativo della presidente del Senato Casellati. Mattarella ha preso due giorni di tempo per individuare un nuovo percorso. Gli sbarchi dei ...

Tgla7d delle 18.15 edizione del 7 aprile 2018 : Furgone sulla folla fa morti e feriti Brasile: Lula da Silva, messa prima dell'arresto Puidgemont a Berlino: 'soluzione politica per la Catalogna' Di Maio guarda al Pd. Salvini:'governo serio o si ...

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 1 aprile 2018 : I principali fatti della giornata - In primo piano i fatti di Bardonecchia con la Francia che ha deciso di sospendere i controlli alla dogana. Per la politica prove di intesa tra M5S-Lega con l'ipotesi di un governo che includa anche esponenti di FI. A Treviglio, nel bergamasco, due vittime sul lavoro. La benEdizione pasquale del Papa e il suo ...

Tgla7d Edizione delle 18 - 15 del 31 marzo 2018 : Le notizie di oggi - Il caso Bardonecchia in primo piano con la convocazione dell'ambasciatore francese alla Farnesina ma anche con i commenti della politica italiana. A Gaza giornata di lutto nazionale e la richiesta dell'Onu di un'indagine indipendente e trasparente. Malala torna in Pakistan. Il teatro napoletano perde Luigi De Filippo

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 22 marzo 2018 : Le notizie di oggi - La politica alla ricerca di una soluzione per trovare i presidenti delle Camere, la richiesta di condanna per Maroni nell'inchiesta sull'Expo; imperversa intanto la bufera su Facebook, mentre a Roma è ...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 21 marzo 2018 : Nelle nostre news: l'aacordo nel centrodestra per la presidenza del Senato; poi il caso Facebook che sta mettendo a soqquadro il mondo. Inversione di rotta del titolo. Per la cronaca l'esplosione di Catania, poi le polemiche dopo le parole del pm Zucca a proposito di Regeni. e le dimissioni di mons. Viganò, prefetto della segreteria per la comunicazione della Santa Sede -

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 19 marzo 2018 : Il caso Facebook scuote il mondo, poi l'accordo sull'interregno per la definitiva uscita della GB dall'Ue. In Italia seguiamo le ipotesi di governo nel dopo elezioni, mentre andiamo in Russia per la strepitosa vittoria di Putin;...

Tgla7d Edizione delle 18.15 del 18 marzo 2018 : Le elezioni in Russia per il presidente. Scontata la vittoria di Putin, poi la politica italiana in cerca di un accordo sulla presidenza delle Camere ma anche sul governo e per la cronaca gli sviluppi del caso Mariam, infine la vittoria di Dovizioso nel GP del Qatar -