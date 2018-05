Terremoto sul Marsili | il vulcano sommerso nel Tirreno «Avvertito alle Eolie»

' Terremoto Centro Italia - puntare sulle attività di nicchia o sarà spopolamento' : 'Abbiamo un territorio interessato dallo spopolamento già prima del terremoto - osserva il presidente di Nomisma, Piero Gnudi - se non riusciamo ad attrarre e a far ripartire l'economia, queste zone ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal Terremoto ” : “Ho già compiuto 70 chilometri a piedi. Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto” . Lo ha affermato Vienna Cammarota , Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo di anni 68 che sta ripercorrendo totalmente a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788. La Sicilia si è mobilitata per Vienna , partita dalla Repubblica Ceca il 28 Agosto del 2017. Vienna ha una ...

Terremoto Molise : verifiche sulla stabilità del municipio di Montecilfone : Verifica sulla stabilità del municipio di Montecilfone da parte dei Vigili del Fuoco di Termoli. I pompieri si sono recati in paese su richiesta del sindaco, Franco Pallotta, per un lungo sopralluogo della struttura comunale già sofferente a seguito del sisma del 2002. Il Terremoto del 25 aprile scorso ha determinato nuove criticità nel piccolo centro vicino Termoli (Campobasso). “Il municipio aveva già delle criticità, ora peggiorate ...

Terremoto Molise : effettuati i controlli sulla diga di Liscione : “Sono state fatte ispezioni visuali, tutte con esito negativo, poi quelle nei condotti sotterranei dove ci sono dei rilevatori di deformazione e non è emerso nulla di particolare. Non ci fermiamo qui, sta arrivando da Roma il nostro responsabile diga , l’ingegnere Giovanni Sportelli, che tra l’altro partecipo’ al gruppo direzione lavori quando fu realizzata la struttura. Fara’ ulteriori verifiche e controlli anche ...

Terremoto Molise : verifiche ad Acquaviva - tanta paura sulla costa : Ad Acquaviva Collecroce sono in corso controlli al patrimonio immobiliare nella zona dell’epicentro del Terremoto verificatosi oggi alle 11:48: al momento non si segnalano danni. L’effetto della scossa è stato avvertito maggiormente sulla costa . Ad Acquaviva l’evento è stato rilevato dalla popolazione. L'articolo Terremoto Molise : verifiche ad Acquaviva , tanta paura sulla costa sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto in Molise - avvertita sulla costa - : Sisma di magnitudo 4.2 con epicentro ad Acquaviva Collecroce, avvertito anche in Abruzzo fino a Pescara. Al momento non sono segnalati danni

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...