Tennis | Fognini super contro Thiem L' italiano vola agli ottavi a Roma

Internazionali di Tennis - impresa Fognini a Roma : Fabio Fognini, numero 21 della classifica Atp, ha battuto l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking, agli ottavi di finale degli Internazionali di tennis in corso a Roma: 6-4, 1-6, 6-3 il ...

Tennis - Roma : Fognini super - batte Thiem e vola agli ottavi : Roma - Fabio Fognini si è qualificato per gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d'Italia in corso al Foro Italico. L'azzurro, numero 21 Atp, ha battuto in tre set l'austriaco Dominic Thiem, ...

Tennis - Fognini batte Thiem! : L'anno scorso al Foro Italico eliminò Murray, oggi in due ore e quattro minuti ha buttato fuori Dominic Thiem, numero 8 del mondo e 6 del torneo, uno dei giocatori più in forma del momento, talento ...

Internazionali Tennis Roma 2018 : Fabio Fognini sconfigge Dominic Thiem e passa agli ottavi : Pronostici ribaltati al Foro Italico, nel match il n.8 del mondo e il n.1 azzurro. Dopo i successi sul cemento di Cincinnati nel 2017 e sulla terra rossa di Monaco nel 2015, a Roma Dominic Thiem si arrende a Fabio Fognini al secondo turno degli Internazionali.

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fognini-Thiem 1-1 : 4-3 per l’azzurro nel terzo set! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di gare degli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di ieri, che ha causato pesanti ritardi al programma, oggi si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : Fabio Fognini sogna il colpo contro Thiem. In campo anche Matteo Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della quarta giornata di gare degli Internazionali d’Italia di Tennis in corso a Roma: dopo la pioggia di ieri, che ha causato pesanti ritardi al programma, oggi si spera nel bel tempo. Sul Centrale giocheranno entrambi gli azzurri impegnati in singolare: Fabio Fognini aprirà il programma alle ore 12.00 affrontando l’austriaco Dominic Thiem, mentre non prima delle 19.30 ...

Internazionali d'Italia 2018/ Roma - diretta Fognini Thiem streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, esordio per Rafa Nadal al Foro Italico di Roma nel giorno in cui Fabio Fognini sfida Dominic Thiem al secondo turno del torneo(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 01:00:00 GMT)

Tennis - ATP ROMA : AVANZANO FOGNINI - CECCHINATO E BERRETTINI/ Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia : Atp ROMA, AVANZANO FOGNINI, CECCHINATO e BERRETTINI: Bene gli italiani agli Internazionali d'Italia di TENNIS al Foro Italico, nella prima giornata di gare. Cuevas subisce la rimonta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 23:06:00 GMT)

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : show italiano! Avanzano Fognini - Berrettini e Cecchinato! : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d'Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si ...

Tennis : Federer torna re - Fognini e Giorgi migliori azzurri : TORINO - Poche variazioni nella classifica Atp. Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri: il 30enne di Arma di Taggia scivola indietro di due posizioni ed è numero 21. Alle sue spalle fa un ...

Tennis - ranking ATP (14 maggio 2018) : Roger Federer torna numero 1 al mondo! Fabio Fognini fuori dalla top 20 : Ora è ufficiale, lo svizzero Roger Federer torna ad essere numero uno al mondo: fatale per lo spagnolo Rafael Nadal la sconfitta patita a livello di quarti di finale a Madrid per mano dell’austriaco Dominic Thiem. Ora l’iberico per scavalcare nuovamente l’elvetico prima del Roland Garros dovrà necessariamente vincere gli Internazionali d’Italia, scattati ieri a Roma. L’unico ulteriore spostamento in top ten riguarda ...

LIVE Tennis - Internazionali Roma 2018 in DIRETTA : in campo Fognini e tanti azzurri. Roberta Vinci ai saluti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Internazionali d’Italia 2018 di Tennis sulla terra rossa del Foro Italico. Tanta Italia in questo day-2. Fabio Fognini farà il suo esordio sul Centrale affrontando, non prima delle 19.30, il francese, ex top10, Gael Monfils. Non si profila un incontro semplice per il nostro portacolori. Sulla Next Gen Arena sarà la volta di Francesca Schiavone che, nel quarto incontro, ...

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini-Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...

Tennis - Internazionali Roma : sorteggio duro per gli azzurri. Fognini contro Monfils e Seppi-Pouille : Roma - sorteggio difficile per gli azzurri agli Internazionali d'Italia, che scattano sabato a Roma con le qualificazioni. Fabio Fognini, n. 19 della classifica mondiale, inizierà la sua avventura ...