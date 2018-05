Tecnologia spaziale | la corsa a Luna e Marte aiuta a migliorare la qualità della vita

Agricoltura - energia e rifiuti : così la Tecnologia spaziale potrà migliorare la qualità della vita sulla Terra : Dall’Agricoltura all’economia circolare, le tecnologie spaziali per le future missioni di lunga durata sulla Luna e su Marte potrebbero avere importanti ricadute sulla qualità della vita sulla Terra. Uno dei problemi principali di progetti così impegnativi è quello dell’approvvigionamento degli astronauti; solo per raggiungere il Pianeta Rosso, su cui l’Agenzia spaziale Europea (ESA) conta di far atTerrare entro il 2040 il primo volo con ...