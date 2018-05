: Troppo spesso l'euro e' il capro espiatorio per errori di politiche di crescita inefficaci. Proporre uscita dall’ e… - Antonio_Tajani : Troppo spesso l'euro e' il capro espiatorio per errori di politiche di crescita inefficaci. Proporre uscita dall’ e… - ricpuglisi : Caro @Quirinale, lo sapevate che secondo il pacato e ministeriale @AlbertoBagnai 'dentro l'euro c'è solo il fascis… - CybFeed : #News #Tajani:Euro si può riformare,no uscita -

"Uscire dall'è pericoloso,noi dobbiamo riformarlo non abbandonarlo",così in un tweet il presidente dell'parlamento, Antonio. "L'dalla moneta unica sarebbe fortemente dannosa per le famiglie e i lavoratori,i risparmi,e le piccole medie imprese in tutta la Ue", aggiunge.(Di mercoledì 16 maggio 2018)