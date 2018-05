Svuotati conti Poste anziani | 29 arresti

CYBERTRUFFE SU BANCHE ONLINE - PEC FALSIFICATE/ Svuotati centinaia di conti in Italia - gli istituti coinvolti : CYBERTRUFFE su BANCHE ONLINE, Pec FALSIFICATE: è la prima volta che viene infranto il muro della "posta certificata". Il sistema del "man in the middle" per truffare i correntisti. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:05:00 GMT)