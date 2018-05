leccenews24

: Svuotano il camper regalato al senzatetto, Ugo Menunni: “mi hanno portato via anche il vecchio telefono” - - leccenews24 : Svuotano il camper regalato al senzatetto, Ugo Menunni: “mi hanno portato via anche il vecchio telefono” - -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) La storia di Ugo, ilcostretto a vivere in un furgoncino insieme alla sua cagnolina Nemi aveva commosso l'intero Salento che, in massa, si era mobilitato per dargli una casa. Il ...