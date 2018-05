Suore di clausura | il Vaticano | “Sì ai social | ma con sobrietà”

Papa Francesco rivoluziona la vita delle Suore di clausura : la decisione che farà storcere il naso a qualcuno in Vaticano : Grazie alla tecnologia anche le suore che hanno scelto la via della clausura potranno sapere ciò che avviene nel resto del mondo, pur restando nei loro eremi della devozione. Il Vaticano ha ...

Le Suore di clausura possono usare i social “ma con sobrietà” - lo dice il Vaticano : Sì a social e media, ma “con sobrietà e discrezione”. L’uso dei mezzi di comunicazione, precisa l'Istruzione 'Cor Orans' della Congregazione per gli istituti di vita Consacrata, può essere consentito “ma per motivo di informazione, di formazione o di lavoro, con prudente discernimento, ad utilità comune”.Continua a leggere

Suore di clausura : sì all'uso dei social ma "con sobrietà e moderazione" : Le Suore di clausura possono accedere ai media e utilizzare i social ma solo "con sobrietà e discrezione" perché il rischio altrimenti è "svuotare il silenzio contemplativo quando si riempie la clausura di rumori, di notizie e di parole". È quanto indica l'Istruzione 'Cor Orans' della Congregazione per gli istituti di vita consacrata"Tali mezzi pertanto devono essere usati con sobrietà e discrezione, non solo ...

Sentenza Pamplona - le Suore di clausura contro i giudici : Una Sentenza per stupro di gruppo declassato ad "abuso" dai giudici sta facendo discutere tutta la Spagna. Cinque ragazzi sono stati condannati per abuso su una ragazza durante la festa di San Fermin a Pamplona nel 2016. Ma a quanto pare le cose sarebbero andate in modo diverso secondo il racconto della vittima. E così il Paese iberico si è mobilitato per chiedere giustizia a quei giuidici che hanno tolto la parola stupro dai reati contestati al ...

Condannati per abuso e non per aggressione sessuale - la protesta delle Suore di clausura : Le loro parole di contrarietà per il tipo di condanna inflitta ai giovani della 'Manada' hanno, in breve tempo, varcato i confini nazionali facendo il giro del mondo. Daniele Orlandi