' Sulla giustizia Salvini lancia segnali preoccupanti per il M5s' Parla Morra

L'Europa interviene Sulla crisi catalana attraverso la giustizia. L'umiliazione delle parti allontana i compromessi necessari : Non c'è che dire i tedeschi che sono gente pratica hanno assegnato "un bello schiaffone" in faccia a Mariano Rajoy e alla strategia che ha perseguito per mesi per contrastare l'insorgenza della ribelle Catalogna ovvero usare la giustizia e non l'intelligenza politica.Al di là del fatto giuridico, la Germania che è paese guida delL'Europa ritiene che le controversie politiche debbano essere risolte con la politica e non con ...