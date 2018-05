Suicida a 16 anni | spunta video testamento ai genitori | ' Mi odiate | non mi rimpiangerete'

Forlì - Rosita si Suicida a 16 anni. In un messaggio vocale accusa i genitori : condannati : Rosita Raffoni si è uccisa nel 2014 gettandosi dal tetto della scuola che frequentava. In un messaggio vocale aveva lanciato pesanti accuse ai genitori. Da qui l'avvio del procedimento giudiziario a loro carico, con la pm Sara Posa che ha chiesto sei anni per il padre e due anni e sei mesi per la madre per istigazione al suicidio e maltrattamenti.Continua a leggere

Forlì - 16enne Suicida - genitori a processo : 6 anni al padre - 2 e mezzo alla madre/ Nel 2014 si gettò dal tetto : Forlì, 16enne suicida, genitori a processo: 6 anni al padre, 2 e mezzo alla madre. Nel 2014 si gettò dal tetto del liceo classico che frequentava, lasciando un lungo messaggio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 15:52:00 GMT)

Attacco Suicida a Surabaya - in Indonesia. Autrice una famiglia kamikaze : sopravvive solo la bimba di 8 anni : Anche l'Attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati genitori e due figli. La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta.Lo ha annunciato il capo della polizia indonesiana Tito Karniavan, secondo quanto ...

Roma - Valerio Guerrieri Suicida in cella a 21 anni : in 10 rischiano il processo : Il suicidio di Valerio Guerrieri , impiccatosi a 21 anni il 24 febbraio dello scorso anno in una cella di Regina Coeli, avrebbe potuto essere evitato. È la conclusione della procura che ha chiuso l'...

Guardia giurata di 33 anni uccide la moglie e poi si Suicida : Potenza, 8 mag. , askanews, Tragico caso di omicidio-suicidio questa mattina in un'abitazione di Melfi, in provincia di Potenza: un 33enne, Guardia giurata, ha ucciso la moglie di 27 anni e poi si è ...

Uccide la moglie e si Suicida : avevano 27 e 33 anni : Un uomo di 33 anni, guardia giurata, ha ucciso la moglie, di 27 anni, e si è poi suicidato. E' avvenuto a Melfi, in provincia di Potenza, nell'abitazione di famiglia. Ad allertare le forze dell'ordine...

Bimba di 12 anni precipita dal quarto piano della sua casa e muore sul colpo : la piccola si sarebbe Suicidata : Choc a Catanzaro. Una Bimba di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Sul posto dove è avvenuta la tragedia è intervenuta un'ambulanza...

Bimba di 12 anni precipita dal quarto piano della sua casa e muore sul colpo : la piccola si sarebbe Suicidata : Choc a Catanzaro . Una Bimba di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione. Sul posto dove è avvenuta la tragedia è intervenuta un'ambulanza del 118 ma la minore è ...

Verne Troyer è morto / Addio a Mini Me di Austin Powers : aveva solo 49 anni - si è Suicidato? : Verne Troyer è morto, secondo quanto riporta TgCom24 si parlerebbe di avvelenamento da alcool. La pagina ufficiale di Facebook del personaggio non ha nascosto la depressione della quale l'attore soffriva da molto tempo. Dopo il ruolo di Mini Me nella saga di Austin Powers infatti non era riuscito a trovare più molto spazio e questo ne aveva minato le sicurezze anche a causa di un carattere davvero molto sensibile. Ci sono poi purtroppo i ...

Abusata da una suora a 14 anni - Eva muore Suicida : Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno scoperto lettere e mail scritte della suora che 13 anni prima aveva abusato di lei. Suor Maria Angela Farè viene processata e condannata per abusi sessuali a tre anni di reclusione.Continua a leggere

Abusata da una suora a 14 anni - Eva muore Suicida : Abusata da una suora a 14 anni, Eva muore suicida Eva Sacconago si è uccisa a 26 anni nella sua abitazione di Busto Arsizio, nel giugno del 2011. Dopo la sua morte i genitori hanno scoperto lettere e mail scritte della suora che 13 anni prima aveva abusato di lei. Suor Maria Angela Farè viene […]

Studentessa Suicida a Napoli : Giada - 26 anni - aveva detto «mi laureo oggi» - ma era indietro con gli esami : Troppo forti il disagio e la vergogna per la mancata laurea, nel giorno in cui i parenti avrebbero dovuto festeggiarla e che invece l'ha distrutta: Giada Di Filippo, una Studentessa...

Studentessa Suicida a Napoli : Giada - 26 anni - aveva detto 'mi laureo oggi' - ma era indietro con gli esami : di Domenico Zurlo Troppo forti il disagio e la vergogna per la mancata laurea, nel giorno in cui i parenti avrebbero dovuto festeggiarla e che invece l'ha distrutta: Giada Di Filippo , una Studentessa ...

Studentessa Suicida a Napoli : si chiamava Giada - 26 anni. «Familiari giunti per la laurea - ma lei non aveva finito gli esami» : Choc all'università di Napoli, dove una Studentessa di 26 anni, Giada Di Filippo, originaria di Sesto Campano (Isernia), si è tolta la vita lanciandosi dal tetto di...