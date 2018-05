Strappata alla vita senza pietà è morta a causa di una brutta malattia | “È il momento del

caffeinamagazine

: RT @MarcoPizzi14: @ricpuglisi @FPanunzi Ma non hanno quella giovane “economista” strappata alla Merkel? - turnontheleft : RT @MarcoPizzi14: @ricpuglisi @FPanunzi Ma non hanno quella giovane “economista” strappata alla Merkel? - wilmascampini : RT @MarcoPizzi14: @ricpuglisi @FPanunzi Ma non hanno quella giovane “economista” strappata alla Merkel? - ricpuglisi : RT @MarcoPizzi14: @ricpuglisi @FPanunzi Ma non hanno quella giovane “economista” strappata alla Merkel? -

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Una tragedia dopo l’altra, una serie di fattori imprevedibili forse e sicuramente molto sfortunati hanno spezzato la sua giovane. Due lunghi e durissimi anni di battaglia sono purtroppo finiti nel peggiore dei modi e purtroppo all’età di 28 anni la terribilel’haall’affetto dei suoi cari. Federica Marcuccio, studentessa di medicina di Piombino, in provincia di Livorno, due anni fa aveva scoperto di essere ammalata. Da quelaveva iniziato un duro cammino verso una speranza di guarigione e non si era mai arresa, cercando sempre di continuare a fare unanormale. Lo studio, le amiche, le passioni, gli hobby, la famiglia. Tutti le sono stati vicini in questi anni, specialmente i ha lottato con coraggio fino all’ultimo contro la. Come si legge su Il Tirreno, insieme al padre, a gennaio, era volata Houston, negli ...