Strage Gaza | Erdogan | “Hamas non è un’organizzazione terroristica”

: La tensione in Medio Oriente è di nuovo alle stelle, dopo che ieri, a seguito delle manifestazioni di protesta nella Striscia diper la decisione degli Stati Uniti di spostare la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme in occasione dei 70 anni dalla nascita dello Stato di Israele, 61 persone tra uomini, donne e bambini – e tra loro una neonata di appena 8 mesi – sono rimaste uccise. L’esercito israeliano è intervenuto con gas ...

: Il governo turco ha annunciato l’espulsione delin, Eitan Naeh, come gesto di protesta per l’uccisione di decine di manifestanti palestinesi nella Striscia di. Laera già stata molto critica nei giorni scorsi verso la decisione del The post Lahal’ambasciatoread, per ladiappeared first on Il Post.