Stefano De Martino si trasferisce | ecco perché ha preso casa vicino Belen

Stefano De Martino trasloca : la nuova casa è a 300 metri da Belen : Cambia aria Stefano De Martino, o meglio, torna a respirare quella del passato. Il ballerino ha preso una nuova casa aMilano a pochi passi da quella di Belen. Solo 300 metri di distanza, per l'esattezza, come fa sapere Chi.Un modo per stare più vicino a Santiago, che nel nuovo appartamento del papà troverà una bella sorpresa: una cameratutta per lui in perfetto stile "Pirati dei Caraibi". Stefano non sta nella pelle e in questi giorni si sta ...

Stefano De Martino fidanzato con Gilda D'Ambrosio? La vita privata attuale del ballerino : Stefano De Martino si è fidanzato con Gilda D'Ambrosio? Il gossip è riesploso su questa presunta coppia, ammesso e non concesso che si sia mai spento: da mesi ormai si parla di una storia d'amore fra i due, pure se non sono mancati gossip intermedi e per esempio ci siamo ritrovati a rispondere ancora una volta alla domanda sul rapporto tra Stefano e Elena D'Amario, ma la costante rimane Gilda: è o non è la fidanzata di Stefano? Continuano a ...

«Isola dei Famosi» : Stefano De Martino lascia? : La lontananza da casa e, soprattutto, dal piccolo Santiago, che chiede notizie del papà e non vede l’ora di riabbracciarlo. Sarebbero questi i motivi ad aver spinto Stefano De Martino ad abbandonare il ruolo di inviato per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, prevista a gennaio 2019 su Canale 5. A riportarlo è il settimanale Chi, convinto che il ballerino napoletano proprio non riesca a sopportare un’assenza così ...

Stefano De Martino rinuncia all'Isola dei Famosi : «Le privazioni - Santiago e il ritorno della fashion blogger» : MILANO ? L?esperienza all?Isola dei Famosi per Stefano De Martino è stata positiva. L?ex coach di ?Amici? infatti è partito alla volta...

Vuoi scommettere? | Gerry Scotti - Federica Panicucci - Stefano De Martino e Annalisa ospiti (Anteprima Blogo) : Dopo Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Antonino Cannavacciuolo, Alberto Tomba, Nek, Ricky Tognazzi e Andrea Pucci nella prima puntata e Alessia Marcuzzi, Pippo Baudo, Emma, Martin Castrogiovanni e Stefania Sandrelli nella seconda, a Vuoi scommettere? arriveranno altri ospiti di primissimo livello. Infatti, stando a quanto risulta a Blogo, alla nuova trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti ...

Stefano De Martino dice no all’Isola dei Famosi : L’esperienza all’Isola dei Famosi per Stefano De Martino è stata positiva. De Martino infatti è partito per l’Honduras nel ruolo di inviato nella trasmissione e visto le numerose polemiche che hanno caratterizzato quest’edizione, è stato un compito non facile. De Martino la promozione professore di danza moderna ad “Amici” al posto di Garrison. Il prossimo anno però sembra proprio che Stefano rimarrà a casa, senza stenti e soprattutto al fianco ...

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio - ritorno di fiamma?/ I fan del ballerino : "Perché non ufficializzarlo?" : Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ritorno di fiamma? Paparazzato con lei tra le pagine di Chi, continua a dichiararsi single e dice “No” all’Isola dei Famosi, ecco perché.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 23:10:00 GMT)

Stefano De Martino si è riavvicinato a Gilda Ambrosio : Stefano De Martino: è finita con Gilda Ambrosio. Torna con Belen? A lanciare lo scoop il settimanale Spy Tornato in Italia dopo la lunga e faticosa esperienza in Honduras targata Isola dei Famosi, Stefano De Martino avrebbe deciso di non bissare per un'eventuale nuova edizione.prosegui la letturaStefano De Martino si è riavvicinato a Gilda Ambrosio pubblicato su Gossipblog.it 09 ...

Stefano De Martino - Alfonso Signorini smaschera la sua ultima balla : altro che single - ecco con chi l'hanno visto : La storiella che Stefano De Martino continua a raccontare di essere cronicamente single è destinata a crollare dopo la rivelazione del settimanale Chi . Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini ...

