Station 19 | La trama del finale di stagione

Station 19 1×03 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Station 19 1×03 Contenere il fuoco va in onda lunedì 7 maggio 2018 su Fox Life. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Station 19 1×03: trama, anticipazioni e SPOILER Il prossimo episodio di Station 19 1×03 si intitola Contenere il fuoco, in originale Contain The Flame. Sulla ABC è stato trasmesso il 29 marzo durante la tipica serata del TGIT dedicata ...

Trama - cast e personaggi di Station 19 - lo spin-off di Grey’s Anatomy arriva su Fox Life dal 23 aprile : arrivano finalmente anche in Italia cast e personaggi di Station 19: lo spin-off di Grey's Anatomy incentrato sulle vite dei pompieri di una caserma di Seattle, la "stazione 19" per l'appunto, farà il suo debutto su Fox Life nella serata di questo lunedì 23 aprile. Station 19 è stato già presentato al pubblico durante il tredicesimo episodio di Grey's Anatomy 14 "Hai davvero presa su di me", andato in onda lo scorso 2 aprile in Italia, con ...

Station 19 - 1x06 : trama ufficiale dell'episodio Video : Il nuovo spin-off di Grey's Anatomy, Station 19 [Video], continua la sua scalata verso il successo. Lo scorso episodio, 1x05, ha visto il ritorno di un personaggio molto amato dal grande pubblico: Miranda Bailey. La dottoressa, in visita alla Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle, ha finalmente accettato il nuovo lavoro del marito Ben Warren ed ha dimostrato tutto il suo supporto e la sua comprensione. L'episodio intitolato Shock to the ...

Station 19 - 1x06 : trama ufficiale dell'episodio : Il nuovo spin-off di Grey's Anatomy, Station 19, continua la sua scalata verso il successo. Lo scorso episodio, 1x05, ha visto il ritorno di un personaggio molto amato dal grande pubblico: Miranda Bailey. La dottoressa, in visita alla Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle, ha finalmente accettato il nuovo lavoro del marito Ben Warren ed ha dimostrato tutto il suo supporto e la sua comprensione. L'episodio intitolato "Shock to the system" ...

Grey’s Anatomy 14 a Pasquetta su FoxLife col crossover con Station 19 - anticipazioni trama e promo 2 aprile : Appuntamento in prima visione con Grey's Anatomy 14 a Pasquetta, in prima serata su FoxLife, canale 114 di Sky: anche lunedì 2 aprile prosegue la regolare programmazione del medical drama di Shonda Rhimes, in onda in anteprima assoluta per l'Italia. Mentre negli Stati Uniti la serie si sta avviando verso la conclusione della quattordicesima stagione, nel nostro Paese è tempo di assistere al primo crossover con Station 19, lo spin-off di ...