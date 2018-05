Stanco di Wear OS? Puoi cambiare sistema operativo al tuo smartwatch

wired

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Tutti gli smanettoni (o semplicemente curiosi) proprietari di un orologioOS in disuso finalmente hanno una buona scusa per tirare fuori il propriodal cassetto: ilper gadget indossabili Asteroid OS. Nato come progetto open source nel 2016 da uno studente di informatica francese di nome Florent Revest, ilaveva lo scopo di ridare nuova vita a smartphone non più recentissimi animandoli con nuove funzionalità al passo coi tempi. Ora, dopo più di due anni di gestazione, il progetto è finalmente pronto a fare un debutto più o meno ufficiale: la versione 1.0 è stata infati rilasciata in queste ore ed è già compatibile con una manciata di. Tra i prodotti compatibili ci sono già i prodotti della serie Zen Watch di Asus, i G Watch, G Watch R e Watch Urbane di Lg e il praticamente immortale Sony3, ma altri arriveranno in ...