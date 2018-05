Spread in tensione | Piazza Affari debole Sale il rendimento dei titoli Usa | Borse incerte

Il contratto M5S-Lega mette tensione a Piazza Affari - lo Spread sale oltre 140 : Milano la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la cancellazione di 250 mld di debito alla Bce e la creazione di un fondo con 200 miliardi di immobili pubblici da cartolarizzare. Corre Vittoria Assicurazioni dopo opas a 14 euro per delisting...

Spread in tensione. Sale il rendimento dei titoli Usa - mercati azionari deboli : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del I trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Governo : Tensione sui mercati - Spread in rialzo : Prime reazioni dei mercati dopo le indiscrezioni sulla bozza di contratto sul programma di un possibile Governo giallo-verde. Lo spread è in rialzo. Poco mosse le borse europee anche se Milano apre ...

