Spread in rialzo Il contratto Lega-M5S spaventa i mercati

Spread in netto rialzo dopo la bozza di accordo Lega-M5S - giù Piazza Affari Il commento - Se si scherza con il fuoco : Piazza Affari parte in rosso e segna la performance peggiore in Europa in calo dello 0,75% mentre il resto delle Borse europee e’ in cerca di direzione e si discosta poco dai livelli della vigilia

Spread Btp in netto rialzo - a 137 punti : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni apre in netto rialzo a 137,3 punti con un rendimento che sfiora il 2% , 1,99%, dopo le indiscrezioni della vigilia sulla Bozza di ...

Spread stabile in attesa del nome del premier. Borse in cauto rialzo : MILANO - Ore 9:30. Borse piatte in avvio di settimana, mentre si rifiniscono i dettagli per dare vita al governo di Lega e M5s : prevale l'incertezza. Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi avvia l'ottava ...

Borse caute - Piazza Affari in leggero rialzo. Spread in calo : Piazza Affari in rialzo , mentre sugli altri listini europei regna la cautela. Scende lo Spread, attestandosi a 132 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il Btp decennale riporta un ...

Spread Btp chiude in rialzo a 122 punti : ANSA, - ROMA, 30 APR - L'incertezza politica di queste ore pesa sullo Spread. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 122 punti base dai 117 punti della chiusura di venerdì, con il tasso sul decennale ...

Btp aprono in lieve rialzo - Spread su Bund appena oltre minimo 2 anni : Avvio positivo per il mercato obbligazionario italiano in attesa del verdetto di politica monetaria della Banca centrale europea.

Spread Btp/Bund apre in rialzo a 116 : ANSA, - ROMA, 24 APR - Apertura in lieve rialzo per lo Spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna quota 116 punti contro i 115 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari ...

Spread Btp chiude in rialzo a 128 punti : ANSA, - ROMA, 6 APR - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 128 punti base dai 126 punti di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta all'1,77%. AL

