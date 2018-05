Specializzandi in neurologia | settima giornata all’Università

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) I risultati delle ricerche condotte dagliin, svolte presso i principali centri e scuole di specializzazione del Nord Italia, sono state presentate ieri 15 maggio a Milano in occasione della 7adello Specializzando. L’evento, organizzato dal Professor Meola, Direttore dell’UOC die Stroke-Unit dell’IRCCS Policlinico San Donato e Direttore della Scuola di Specializzazione indell’Università degli Studi di Milano e realizzato grazie al supporto non condizionato di Teva Italia, si pone come obiettivo quello di promuovere l’alta formazione clinica italiana, modello di efficienza ed eccellenza, e di creare uno spazio di confronto e di dialogo per i giovani. Lasi svolge in collaborazione con le Scuole di Specializzazione di Milano Bicocca, Pavia, Insubria, Brescia, Università Vita-Salute San Raffaele, ...