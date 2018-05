Spazio | Thales Alenia Space lancia la nuova linea di satelliti per telecomunicazioni

Spazio - alla scoperta dei pianeti Extrasolari : Thales Alenia Space scelta come partner per PLATO : L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha selezionato OHB come prime contractor di un nuovo programma denominato PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) e Thales Alenia Space, JV Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di partner. Entro la metà di giugno 2018 le negoziazioni tra ESA e OHB avranno termine e il lancio del satellite, la cui missione iniziale avrà la durata di quattro anni e mezzo, è previsto per il 2026. PLATO sarà la terza ...

Spazio - missione EarthCARE : Thales Alenia Space consegna il radiometro a banda larga per lo studio di nuvole - fluidi e radiazioni e dei loro effetti sul clima della terra : Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) ha consegnato oggi il radiometro a banda larga (BBR), uno strumento scientifico per la missione satellitare Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Progettato e realizzato da Thales Alenia Space nel Regno Unito, è stato consegnato al centro di integrazione satellitare Airbus Defense & Space (primo contraente) di Friedrichshafen, in ...