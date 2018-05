Sony sta interrompendo la produzione di giochi fisici per PS Vita?

Non solo Days Gone : Sony Bend Studio sta lavorando a un'altra esclusiva PS4 : Pare proprio che Sony non sia ancora pronta a fermarsi quando si tratta di esclusive first-party per PS4 e l'annuncio di lavoro di cui vi parliamo quest'oggi dimostra come il futuro della console potrebbe essere ancora molto roseo.Con God of War che ha piazzato più di 3,1 milioni di unità nei soli primi tre giorni sul mercato, Detroit: Become Human che debutterà a fine maggio e Spider-Man previsto per settembre, il 2018 della compagnia è già ...

Nintendo - Valve - Sony e EA sono state segnalate in Norvegia per violazione di una legge europea a tutela dei consumatori : Il consiglio norvegese dei consumatori NCC ha segnalato le principali vetrine digitali per violazione della legislazione europea sui consumatori, riporta Gameindustry.In seguito ad un'inschiesta dell'anno scorso è risultato infatti che Nintendo non sia ancora riuscita ad offrire al consumatore la possibilità di annullare il software pre-ordinato via eShop, mentre anche Steam, Origin e il PlayStation Store sono stati segnalati per motivi ...

Recensione Sony Xperia XZ2 : il coraggio di cambiare - a volte - non basta : Sony Xperia XZ2 è il nuovo top di gamma di Sony: cambia il design e l'azienda giapponese passa finalmente ai 18:9, tuttavia un dispositivo senza tanti "contro" ma con pochi "pro"

God of War : Sony pubblica il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale : Finalmente oggi, 20 aprile, God of War arriva su PS4, l'attesissima esclusiva di Santa Monica, già protagonista della nostra recensione, approda sulle console di Sony.Per celebrare il lancio di God of War, Sony ha deciso di condividere il trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale ma, come riporta Dualshockers, non aspettatevi un video con una marea di "10". La compagnia, infatti, ha optato per un "accolades trailer" un po' ...

PlayStation 5 : tra quanto tempo Sony potrà compiere un salto generazionale in termini di potenza? - articolo : Rumor e voci di corridoio si stanno evolvendo in storie e teorie su alcuni dei più importanti siti di informazione videoludica. Semiaccurate sta offrendo ai propri lettori un'analisi iniziale su quelle che potrebbero essere le prime specifiche tecniche e, allo stesso tempo, alcuni leak e falsi elaborati stanno iniziando a circolare sui forum di ResetEra. Mentre PlayStation 5 è sicuramente in via di sviluppo, i dettagli certi sull'hardware che ...

God of War : il titolo di Sony Santa Monica rappresenta un nuovo standard per la grafica su console : Mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo di God of War e la rete è invasa da notizie e dalle recensioni delle varie testate specializzate (avete già letto la nostra?). Il titolo esclusivo per PS4 di Sony Santa Monica poterà con sé una ventata di novità e presenterà varie caratteristiche inedite per la serie, ma God of War, a quanto pare, potrà anche vantare un comparto tecnico veramente di prim'ordine, stando alla puntuale analisi di Digital ...

Sony potrebbe lanciare uno smart display con Google Assistant in estate : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony nel corso dell'estate dovrebbe lanciare uno smart display prodotto in collaborazione con Google. Ecco tutti i dettagli

Sony taglia il prezzo di PlayStation VR di 100 euro - è ufficiale : La realtà virtuale si fa sempre meno costosa: è ufficiale, Sony ha diramato un comunicato dicendo di aver abbassato il prezo di PlayStation VR di ben 100 euro: passerà da 399 a 299 euro. Non solo perché sarà offerta in bundle con PlaySttaion Camera a partire da 29 marzo 2018. PlayStation VR è stata lanciata a ottobre 2016: da allora sono stati pubblicati oltre 300 giochi ed esperienze per PS VR di sviluppatori indipendenti e terze parti, ...

In estate potrebbe arrivare il Sony Xperia XZ2 Tablet da 8 e 10 pollici : Stando alle ultime indiscrezioni, Sony starebbe lavorando ad un nuovo Tablet da lanciare nel corso della prossima estate: si tratta di Sony Xperia XZ2 Tablet

PlayStation Vita : la divisione spagnola di Sony conferma che la console è fuori produzione : PlayStation Vita non ha goduto del successo sperato da noi in Europa, i numeri registrati dalla portatile di Sony non sono stati gli stessi visti in Giappone, dove la piccola console riscuote il suo successo. Più volte si è parlato di questo argomento e a più riprese sono anche intervenuti sulla questione importanti dirigenti di Sony, come Andrew House.A testimoniare lo scarso successo di PlayStation Vita in territorio europeo, arrivano oggi ...

Sony presenta una lista con 14 esclusive PS4 in arrivo prossimamente : Il 2018 sarà un anno piuttosto ricco per gli utenti PlayStation 4, sono in arrivo esclusive di un certo peso che sapranno certamente soddisfare i tanti giocatori.Proprio per questo motivo PlayStation Blog ha pubblicato un'interessante lista con i vari giochi in arrivo prossimamente e, tra questi, figurano God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human.Ma all'interno della lista, dove compaiono anche alcuni trailer, sono menzionati anche titoli ...

Festa della Donna 2018 - Cine Sony celebra le donne con una programmazione speciale : Cine Sony festeggia la Festa della Donna con una programmazione speciale che ha come protagoniste alcune delle più grandi attrici di tutti i tempi.

Sony blocca 'Super Seducer' no al videogame del rimorchio sessista : Di cosa si tratta? Ufficialmente viene descritto come 'il simulatore di seduzione più realistico al mondo: un gioco di azione dal vivo che ti mette dentro le situazioni di tutti i giorni , ...