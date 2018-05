Sondaggi politici | Salvini promosso | Di Maio e Renzi bocciati

Sondaggi politici : Lega Nord super - crollo M5S Video : La Lega Nord di Matteo Salvini continua a raccogliere record di consensi, in difficolta' invece il M5S. I Sondaggi politici della seconda settimana di maggio hanno per protagonista la Lega, prima forza politica della coalizione di Centrodestra. Male il Movimento 5 Stelle, sopratutto se si raffronta il dato di oggi con quello registrato non più tardi di tre settimane fa. Rimane stabile Forza Italia, mentre perde qualcosa Fratelli d'Italia, al ...

Sondaggi politici : vola la Lega - cala il M5s - tracollo della fiducia in Renzi : Una rilevazione dell'istituto Weber segnala l'aumento dei consensi verso la Lega di Matteo Salvini, mentre cala il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Stabile Forza Italia, ancora in calo il Partito Democratico, ormai inesorabilmente sotto la soglia del 20%. Male anche gli "alleati" a sinistra, sotto la soglia del 3%.Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : i leghisti stanno tutti con Salvini : Guardando le risposte al terzo quesito posto da Ipsos al suo campione, appare chiaro come i leghisti abbiano fatto quadrato intorno a Salvini in vista dei rischi per l'economia nazionale insiti nell'...

Sondaggi politici/ Fiducia leader : Mattarella al 67% - Di Maio-Salvini ‘stracciano’ Renzi-Berlusconi : Sondaggi elettorali politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 19:25:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Governo Lega-M5s al 30% - nuove Elezioni al 33% : Berlusconi e Pd ‘sfiduciati’ : SONDAGGI elettorali POLITICI, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:15:00 GMT)

Sondaggi politici : Salvini 22% - M5s 32%/ Governo per cambio legge elettorale? Italiani ‘tengono’ Gentiloni : Sondaggi elettorali Politici, ritorno al voto o Governo neutrale per cambio legge elettorale: Italiani "tengono" Gentiloni. Lega al 22%, M5s al 32%: sale Salvini, crolla Berlusconi(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:12:00 GMT)

Ultimi Sondaggi politici elettorali : boom di Lega Nord - primato resta al M5S Video : L’Italia è ancora senza Presidente del Consiglio e, nell’attesa di scoprire cosa accadra', l’istituto IPSOS ha pubblicato nuovi sondaggi politici per il Corriere della Sera. In questo mese di maggio sono state rilasciate le intenzioni di voto dei cittadini [Video], le quali mostrano uno scenario ben diverso al risultato delle elezioni politiche, con qualche cambiamento anche rispetto al mese di aprile. Al comando rimane sempre il Movimento 5 ...