Scoperta una fitta rete dicosiddette 'cartiere', tutte intestate a prestanome, 7 con sede dichiarata ine 6 in,create allo scopo di emettere fatture. Le Fiamme Gialle di Bergamo hanno eseguito 15 ordinanze emesse dal gip:quattro sono gli, le altre sono diverse misure. Sono stati scoperti documenti riferiti a operazioni inesistenti annotati in contabilità da 15, operanti nel settore edile,che in tal modo si sarebbero creati costi fittizie.Calcolata evasione per 11 milioni di euro.(Di mercoledì 16 maggio 2018)