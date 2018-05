Smog | Coldiretti | “L’Italia soffoca con solo 31 mq di verde a testa”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Con appena 31 metri quadrati diurbano a testa le città italiane non riescono a rompere l’assedio dello, con valori sotto la media per le metropoli come i 22 metri quadrati di Torino, i 17,9 di Milano e i 13,6 di Napoli. E’ quanto emerge da una analisi dellasu dati Istat in relazione al fatto che, insieme ad altri Paesi, l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Ue per aver violato le norme europee anti, in particolare per l’Italia la contestazione riguarda il superamento dei limiti di PM10, le cosiddette polveri sottili. Una battaglia – spiega– che si può vincere potenziando ilurbano visto che una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri ein un anno. In questo contesto è positivo per il 2018 l’introduzione con l’ultima manovra ...