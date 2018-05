Skype | la vecchie versioni della UWP non saranno più supportate

surface-phone

(Di mercoledì 16 maggio 2018) Se avete installato la UWP ufficiale disul vostro PC Windows 10 oppure sul vostro smartphone Windows 10 Mobile, vi conviene sicuramente aggiornarla il prima possibile. Microsoft ha, nelle ultime ore, inviato una e-mail ad alcuni utenti informandoli che leversione dinonpiùa partire dal 25 maggio 2018 con le relative conseguenza che questo comporta: senza un supporto costante, infatti, l’app potrebbe cominciare a presentare qualche problema e alcuni servizi, come la cronologia delle chat, potrebbe soffrire di numerosi malfunzionamenti. La data imposta da Microsoft non è, tuttavia, del tutto casuale in quanto entreranno in vigore le nuove regole GDPR imposte dall’Unione europea per la protezione del trattamento dei dati personali che ha costretto l’azienda ad apportare alcune modifiche al proprio client di messaggistica ...