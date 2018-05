Siria | l’Opac conferma | “Probabilmente usato gas cloro in attacchi a Saraqeb”

L’Opac conferma - usate bombe al cloro in Siria : L’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha conferma to che ordigni al cloro sono stati usati il 18 febbraio a Saraqib, una cittadina nel Nord-Ovest della Siria, durante la battaglia che ha permesso all’esercito governativo di riconquistare parti della provincia di Idlib. L’uso di armi chimiche era stata denunciato dalle formazioni ri...

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...