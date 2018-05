Simona Halep a Roma | cena a Trastevere e incontro con Bocelli | ' È stato fantastico'

Internazionali d’Italia – Simona Halep travolgente! Naomi Osaka si arrende dopo un game : Internazionali d’Italia, Simona Halep spazza via Naomi Osaka in due set: dopo solo un’ora la numero 1 al mondo si impone 6-1 / 6-0 dopo il bye al primo turno, Simona Halep è scesa in campo nei sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia nella sfida che la vedeva opposta a Naomi Osaka. La numero 1 al mondo è partita col piede giusto, mostrando una condizione invidiabile e la concentrazione necessaria per arrivare in fondo nel torneo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’analisi del tabellone femminile. Strada in discesa per Caroline Wozniacki - quante insidie per Simona Halep! : Il tabellone del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia sorteggiato ieri appare squilibrato: nella parte alta sono concentrate le giocatrici non testa di serie più pericolose e le teste di serie che sono più a proprio agio sulla terra rossa, mentre nella parte bassa la Strada appare spianata per le tenniste favorite dal seeding. La romena Simona Halep, numero uno del tabellone, troverà al secondo turno la vincente tra ...

Diretta/ Atp Madrid 2018 Nadal Monfils streaming video e tv : Simona Halep vola ai quarti : Diretta Atp Madrid 2018, info streaming video e tv: esordio per Rafa Nadal nel Master 1000 di casa, lo spagnolo affronta Gael Monfils e va a caccia del secondo titolo consecutivo(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 13:20:00 GMT)

Tennis - Ranking WTA (30 aprile) : Simona Halep sempre prima. Camila Giorgi numero uno azzurra : Tutto invariato questa settimana nella top ten del Ranking WTA. Al comando c’è sempre Simona Halep davanti alla danese Caroline Wozniacki e alla spagnola Garbine Muguruza. Camila Giorgi resta la numero uno d’Italia in 58esima posizione. Tra le prime cento c’è anche Sara Errani, che recupera quattro posizioni rispetto alla scorsa settimana. Il Ranking WTA aggiornato al 30 Aprile RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN ...

Tennis - WTA Ranking (19 marzo) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi n.1 azzurra : Grazie alla semifinale di Indian Wells Simona Halep ha rafforzato la prima posizione nel Ranking mondiale (la quarta del suo secondo regno). Ora la Tennista rumena ha un vantaggio di 860 punti su Caroline Wozniacki, che ha staccato decisamente Garbine Muguruza. L’unica variazione degna di nota nella top10 è lo scambio di posizioni tra Jelena Ostapenko, che sale in quinta piazza, e Karolina Pliskova, che scende in sesta. In undicesima ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : Naomi Osaka sorprende tutti e conquista la finale! Simona Halep sconfitta in due set : A sorpresa è la giapponese Naomi Osaka a raggiungere nella finale del WTA di Indian Wells 2018 la russa Daria Kasatkina. La n.44 del mondo si è imposta a sorpresa contro la n.1 del ranking, Simona Halep, con il punteggio di 6-3 6-0 in 1 ora e 5 minuti di partita. Una prestazione di grande qualità da parte della nipponica che ben ha approfittato di una Halep non al meglio. Nel primo set, dopo uno scambio di break e controbreak nel secondo e terzo ...