Giro d’Italia 2018 - risultato undicesima tappa. Simon Yates domina anche a Osimo - Dumoulin resiste. Crolla ancora Froome : Simon Yates, sono due: dopo Campo Imperatore la maglia rosa del Giro d’Italia 2018 ha messo la firma anche sull’undicesima tappa, 156 chilometri con partenza da Assisi e arrivo insidioso ad Osimo. anche la giornata odierna ha detto qualcosa in ottica classifica, con un ottimo Tom Dumoulin e un Fabio Aru che, nonostante qualche secondo perso, sembra realmente in crescita. Proseguono, invece, le difficoltà di Chris Froome: altri ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : undicesima tappa. Simon Yates incrementa ancora - Aru e Froome oltre i 3 minuti : Andiamo a scoprire la Classifica generale del Giro d’Italia dopo l’undicesima tappa, partita da Assisi e giunta ad Osimo. Altro show per la Maglia Rosa Simon Yates che vince la tappa e guadagna secondi su tutti i rivali. Bene Tom Dumoulin, secondo, perdono ancora invece Fabio Aru e, soprattutto, Chris Froome. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 GBR Yates Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 47h 08’ 21” 0’ 00” 2 NED ...

Simon Yates sempre più re del Giro d’Italia : la maglia rosa trionfa nella tappa dedicata a Scarponi : Simon Yates vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia: battuti sul traguardo di Osimo Dumoulin e Formolo Simon Yates ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia. nella frazione che ha toccato Filottrano, la città natale di Michele Scarponi, corridore scomparso un anno fa a causa di un incidente stradale, il ciclista della Mitchelton Scott ha tagliato per primo il traguardo di Osimo dopo aver percorso 156 chilometri. ...

Simon Yates ha vinto in Maglia rosa l’11ª tappa del Giro d’Italia : Simon Yates, britannico della Mitchelton-Scott, ha vinto l’11ª tappa del Giro d’Italia, da Assisi a Osimo. La tappa aveva un finale con molti saliscendi e un arrivo in salita, dopo un tratto in pavé. Yates, che indossa la Maglia rosa da The post Simon Yates ha vinto in Maglia rosa l’11ª tappa del Giro d’Italia appeared first on Il Post.

Simon Yates può davvero vincere il Giro d'Italia? : Il 2016 è l'anno in cui emerge definitivamente, cogliendo un bellissimo 4° posto al Tour de France e proiettandosi nel mondo dei grandi. Simon, invece, nei primi tre anni da professionista osserva ...

Giro d’Italia 2018 - Alberto Contador : “Fabio Aru e Chris Froome non possono più vincere - ora Simon Yates è il grande favorito” : Alberto Contador conosce bene come si fa a vincere un grande Giro. Infatti nella bacheca del Pistolero ci sono due Giri d’Italia, due Tour e tre Vuelta. Il fuoriclasse spagnolo ha chiuso la sua carriera la scorsa stagione e ora, tra i diversi impegni, c’è anche quello di commentatore di Eurosport, con cui sta seguendo il Giro d’Italia 2018. Tra i temi principali di questa Corsa Rosa c’è la forma di due grandi favoriti della vigilia, il nostro ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della decima tappa. Finale perfetto di Mohoric - sorprende Denz. Simon Yates sempre più padrone : La decima tappa del Giro d’Italia 2018 regala grandi emozioni e alla fine vede trionfare sul traguardo di Gualdo Tadino lo sloveno Matej Mohoric, che batte in uno sprint a due il tedesco Nico Denz, che insieme a lui aveva attaccato nel Finale. La sorpresa di giornata è l’uscita di classifica del colombiano Esteban Chaves, che si stacca sulla prima salita e chiude con oltre 25′ di ritardo. Nessun problema invece per il britannico Simon ...

Giro d’Italia 2018 - Simon Yates scatenato : “Devo dare 2 minuti a Dumoulin prima della cronometro - 3 sarebbe l’ideale” : Simon Yates consolida il suo primato nella generale: oggi il britannico della Mitchelton Scott ha sprintato al traguardo volante con abbuoni guadagnando un secondo su Pinot e tre su tutti gli altri uomini di classifica. Giornata agrodolce per la sua squadra, con i problemi di Chaves, ora fuori irrimediabilmente attardato. Le sue prime parole ai microfoni Rai sono proprio per il compagno di squadra, giunto sul traguardo con ben 25 minuti di ...

Giro d’Italia – Simon Yates spiega il crollo di Chaves : “brutto colpo per me e per la squadra” : Simon Yates dopo la decima tappa del Giro d’Italia è ancora il leader della corsa, ecco il suo commento sulla frazione odierna e sulla crisi del compagno di squadra Esteban Chaves Simon Yates si conferma maglia rosa del Giro d’Italia anche dopo la decima tappa. Una frazione partita da Penne e finita a Gualdo Tadino che ha riservato qualche colpo di scena oggi, come quello che ha visto il compagno del leader in classifica generale ...