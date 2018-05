Silvio Berlusconi esclude di rientrare in Senato

Silvio Berlusconi e Mariano Apicella rinviati a giudizio : Milano, 16 mag. , askanews, Silvio Berlusconi finisce ancora una volta sotto processo per il caso Ruby ter. Il gup del Tribunale di Roma lo ha rinviato a giudizio insieme al cantautore Mariano ...

Silvio Berlusconi sulla "preoccupazione" Ue : "Complotto contro l'Italia? No - è il contrario : in Europa ci vogliono aiutare" : "In Europa c'è una grande preoccupazione" per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5S-Lega. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del vertice Ppe di Sofia. Secondo Berlusconi, "non c'è nessun complotto dell'Europa nei confronti dell'Italia, al contrario. Non è un complotto è il contrario del complotto - ha detto Berlusconi - l'Europa sta cercando di darci una mano, c'è la voglia ...

Riabilitazione Berlusconi - la Procura generale di Milano non si opporrà : Silvio è candidabile : Silvio Berlusconi è ufficialmente candidabile alle elezioni. O, meglio, il nuovo status non rischia di essere messo in discussione da un eventuale ricorso contro la decisione del tribunale. La Procura generale di Milano, infatti, ha deciso di non opporsi alla Riabilitazione concessa all’ex Cavaliere dal Tribunale di Sorveglianza (provvedimento già esecutivo). Il Procuratore generale Roberto Alfonso e il sostituto pg Maria Saracino, nel ...

Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per corruzione per una nuova questione legata al “caso Ruby” : Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Angela Gerardi, per delle nuove accuse di corruzione legate al “caso Ruby”. Berlusconi è accusato di aver pagato il musicista napoletano Mariano Apicella – famoso perché The post Silvio Berlusconi è stato rinviato a giudizio per corruzione per una nuova questione legata al “caso Ruby” appeared first on Il Post.

Ruby ter - Silvio Berlusconi rischia un altro processo : la procura di Torino chiede il rinvio al giudizio : Silvio Berlusconi rischia un altro processo. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier nell’ambito del processo Ruby ter. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il pm Laura Longo ha chiesto anche il rinvio a giudizio per Roberta Bonasia, ex infermiera di Nichelino poi diventata modella e soubrette, coinvolta anche lei nello scandalo delle cene a luci rosse di Arcore: è accusata accusata di ...

Giulio Tremonti - il retroscena : come hanno bruciato l'ipotesi di proporlo premier - l'ombra di Silvio Berlusconi : Alle 17.30, appena si è capito che Luigi Di Maio e i suoi si erano presentati da Sergio Mattarella con un pugno di mosche in mano, lo spread, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli ...

Milan - 30 anni fa il primo scudetto di Silvio Berlusconi : L'epopea dell'ex presidente rossonero iniziò a Como il 15 maggio 1988 e in panchina c'era Arrigo Sacchi: guarda il video con tutti i suoi trionfi

Matteo Salvini - la visita segreta a sorpresa a Silvio Berlusconi prima di incontrare Sergio Mattarella : Una visita a sorpresa, ad Arcore, a casa di Silvio Berlusconi . Lunedì mattina Matteo Salvini , prima di andare a Roma per incontrare nel pomeriggio il presidente Sergio Mattarella , ha avuto un ...

Antonio Di Pietro contro Silvio Berlusconi : 'Un assassino riabilitato non torna innocente' : Silvio Berlusconi è tornato candidabile ma Antonio Di Pietro non riesce a farsene una ragione. In una intervista a Radio Cusano Campus , l'ex pm ha attaccato il Cav: 'torna candidabile, ma i cittadini ...