Sicilia : Sicurezza territoriale - a Catania incontro Po Fesr 2014-2020 : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) – Nuovo appuntamento per gli incontri territoriali del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Oggi sarà la volta di Catania alle 15.30 presso Le Ciminiere. Argomento dell’incontro: ‘Le nuove sfide. Cambiamenti climatici e Sicurezza territoriale’. Nel corso della giornata saranno trattati gli obiettivi dell’Asse 5 del Programma che, oltre a perseguire la materiale riduzione del rischio idrogeologico ...

Sicilia : aggressioni negli ospedali - al via piano straordinario per la sicurezza : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – L’istituzione della figura del “bed manager” che costituirà in ciascun ospedale dell’ isola l’autorità per la gestione dei ricoveri. Il nuovo manager sarà a conoscenza delle mappe dei posti letto e avrà il compito di decidere sull’ assegnazione, evitando così attese estenuanti con effetti positivi sulla riduzione dei tempi di attesa. Centrali operative del 118 e singole ...

Sanità : un mln ingressi in pronto soccorso Sicilia - Razza ‘pronto piano sicurezza’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Il sistema sanitario regionale è fatto di persone competenti e capaci e, nonostante gli attacchi vili subiti, assiste migliaia di cittadini: solo nel 2017 sono stati quasi un milione quelli accolti nelle strutture di guardie mediche e di pronto soccorso. Tutto questo lavoro si regge sulle spalle degli operatori della Sanità. Dai cittadini ci aspettiamo un messaggio attivo e di partecipazione per ...

Infortuni : Cisl Sicilia - sicurezza cenerentola dibattito politico : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – “Il tema della sicurezza sul lavoro non può essere la cenerentola del dibattito politico, in Sicilia e nel Paese. Per la sua drammaticità sociale, al governo Musumeci chiediamo di iscriverlo all’ordine del giorno”. A dirlo è il segretario regionale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo, dopo l’ennesimo incidente sul lavoro. A perdere la vita a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, è ...