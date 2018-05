Si sente male mentre fa la spesa | nulla da fare per un 69enne

Buccinasco - 12enne si sente male in campo : allenatore lo salva/ “L'ho rianimato e poi ho pregato” : Un bambino di dodici anni della squadra di calcio di Buccinasco ha subito un arresto cardiaco mentre si stava allenando, lo ha salvato l'allenatore che gli ha praticato un massaggio cardiaco(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 15:45:00 GMT)

Torre Annunziata - prof disabile si sente male in casa : salvata dagli studenti : Questa è una storia che Edmondo De Amicis avrebbe potuto scrivere il suo “Cuore”. La storia di una professoressa rimasta sul pavimento per 48 ore, incosciente, finché i suoi studenti si sono allarmati per la sua assenza da scuola e l’hanno salvata. È grazie a loro se la docente dell’istituto tecnico Cesaro di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, è stata soccorsa dai medici ed è riuscita a tornare al suo lavoro. ...

La prof si sente male in casa a Napoli - gli studenti la salvano : si erano allarmati per l'assenza : La prof si sente male a casa, gli studenti si preoccupano e dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante. La portano in ospedale e la salvano. Lo scrive il quotidiano Metropolis, in edicola oggi che racconta la vicenda di una docente di 50 anni dell'istituto Cesaro di Torre Annunziata (Napoli).Tra l'insegnante, che è disabile per problemi motori, e gli studenti, c'è un legame speciale. La sua assenza, senza preavviso e di ...

Nadia Toffa sta male : assente ad Amici 17 e Le Iene anche nei prossimi giorni? : Il silenzio social ha messo in apprensione i fan: Nadia Toffa sta male? La conduttrice e giornalista sta lasciando tutti con il fiato sospeso visto che, proprio la scorsa settimana ha annunciato che, "per una serie di sfighe" avrebbe dovuto rinunciare alla sua ospitata ad Amici 17. Per un motivo legato alla salute e al volere dei medici, Nadia Toffa ha dovuto fare lo stesso anche con Le Iene lasciando la conduzione del programma domenica ...

Autista si sente male alla guida - prima di morire accosta e mette in salvo i bambini : Si è sentito male mentre era alla guida di uno scuolabus, ma ha avuto la prontezza di accostarsi riuscendo così a salvare la vita degli alunni. Per lui però non c'è stato nulla da fare: nonostante l’immediato...