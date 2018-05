Si schianta in auto contro un muro | Roberto muore a 19 anni | grave la fidanzata

Si schianta contro un'auto su uno scooter rubato : muore 17enne : MILANO, 16 MAG - Un albanese, di 17 anni, è morto nello schianto tra un'auto e il motorino, risultato rubato, su quale viaggiava a Pioltello, centro del Milanese. L'incidente stradale è avvenuto ieri ...

Bari - auto si schianta sul guardrail della statale 16 : rallentamenti in direzione sud : Incidente sulla statale 16, direzione sud. Le cause dello scontro non sono certe ma pare che un'automobilista abbia perso il controllo della macchina andandosi a schiantare sul guardrail nei pressi ...

Varese Ligure - saluta amici al bar poi si schianta in auto : morto 39enne/ Fuori strada dopo malore : Varese Ligure, saluta gli amici al bar poi si schianta in auto: morto 39enne alla guida della sua vettura dopo possibile malore. Non è escluso un infarto, sarà l'autopsia a chiarire.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:47:00 GMT)

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Usa : Tesla con pilota automatico si schianta a 90 km orari - : Si tratta del terzo incidente del genere dall'inizio dell'anno per le auto della società di Elon Musk. Il conducente salvo grazie all'airbag. Avviata un'inchiesta: la polizia cerca di capire se la ...

Tesla - auto con pilota automatico si schianta : altro incidente - di chi la colpa? : Ancora un incidente stradale che ha visto come 'protagonista' una vettura Tesla. L'accaduto arriva dai media della Florida, che hanno riportato la notizia della morte di due uomini oltre che al ferimento di un altro soggetto a causa della vettura della società di Elon Musk. Le forze dell'ordine locali stanno cercando di capire cosa sia successo e quali possano essere le reali responsibilità dell'accaduto: da quanto è parso di capire, la ...

Tecnologia - guida autonoma : Tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

Si schianta in motocicletta contro l’auto dell’amico - Rudy muore a 26 anni : I due erano usciti per una serata con altri amici ma nel tragitto si sono improvvisamente scontrati e per il 26enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Malore alla guida - si schianta col furgone sulle auto vicino alle scuole : muore un 31enne : Un ragazzo di 31 anni è morto in seguito a un Malore avvenuto mentre guidava un furgone insieme a un amico a Copertino, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Matteo Mele, lavora come elettricista nella zona....

Auto si schianta contro il guardrail : morto un bambino di 3 anni : Tornavano da una serata trascorsa al luna park. Poi la tragedia. Un bambino di tre anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola, in provincia di Cosenza. Il piccolo era...

Treviso - auto si schianta contro un albero : nonno muore mentre va alla comunione della nipotina : Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, è morto mentre si dirigeva in chiesa per la comunione di una delle sue nipotine. Era in macchina con il genero quando la loro auto è sbandata finendo contro un platano. Ancora da accertare le cause dell'incidente, anche se pare probabile un malore del conducente. "Era un nonno molto premuroso".Continua a leggere

Paola - papà si schianta con l'auto contro il muro : il figlio Marco sbalzato dal finestrino - morto a 3 anni : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di...

Tragedia dopo il luna park - l'auto del papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...