Si schianta contro un' auto su uno scooter rubato | muore 17enne

Avellino - bimba si schianta in mini moto contro un muro : è grave : Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave Continua a leggere L'articolo Avellino, bimba si schianta in mini moto contro un muro: è grave proviene da NewsGo.

Tesla - una Model S si schianta contro camion pompieri. L’Autopilot era inserito? : Altro schianto per una vettura Tesla, altro giro sulle pagine dei principali quotidiani mondiali: bisogna ammettere che la marca americana è decisamente sotto la lente di ingrandimento nell’ultimo periodo. Questo perché, spesso e volentieri, gli incidenti che coinvolgono le auto di Elon Musk sono causati da malfunzionamenti del sistema di guida semiautonoma o presunti tali, come in questo caso. Da qui la moltitudine di dubbi di pubblico e ...

Giro d’Italia - Giovanni Visconti si schianta contro un'ammiraglia Video : La tre giorni del Giro d’Italia [Video] nella sua Sicilia si è conclusa con un bruttissimo incidente per Giovanni Visconti, che mercoledì era stato grande protagonista a Santa Ninfa arrivando secondo dietro ad Enrico Battaglin. Durante la tappa dell’Etna, a circa cinquanta chilometri dall’arrivo, il corridore del Team Bahrein Merida era andato a rifornirsi di acqua per sé e per i compagni. Mentre stava superando la lunga fila delle ammiraglie ...

Tecnologia - guida autonoma : Tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

Si schianta in motocicletta contro l’auto dell’amico - Rudy muore a 26 anni : I due erano usciti per una serata con altri amici ma nel tragitto si sono improvvisamente scontrati e per il 26enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Auto si schianta contro il guardrail : morto un bambino di 3 anni : Tornavano da una serata trascorsa al luna park. Poi la tragedia. Un bambino di tre anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola, in provincia di Cosenza. Il piccolo era...

Treviso - auto si schianta contro un albero : nonno muore mentre va alla comunione della nipotina : Un uomo di 77 anni, Mario Borghetto, è morto mentre si dirigeva in chiesa per la comunione di una delle sue nipotine. Era in macchina con il genero quando la loro auto è sbandata finendo contro un platano. Ancora da accertare le cause dell'incidente, anche se pare probabile un malore del conducente. "Era un nonno molto premuroso".Continua a leggere

Paola - papà si schianta con l'auto contro il muro : il figlio Marco sbalzato dal finestrino - morto a 3 anni : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola (Cosenza). Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di...

Tragedia dopo il luna park - l'auto del papà si schianta contro muro : muore bimbo di 3 anni sbalzato fuori dal finestrino : Un bimbo di tre anni, Marco Maio, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Paola , Cosenza, . Il piccolo era a bordo di una Smart guidata al padre che, per cause in corso di ...

Foggia - perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto : Giuseppe muore a 19 anni : Giuseppe Orsitto, 19 anni, è la vittima di un incidente stradale verificatosi sabato notte a Foggia: il giovane, da solo alla guida della sua Ford Mondeo, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il muretto di una casa privata. Ancora ignote le cause, ma per gli inquirenti potrebbe essersi trattato di malore o colpo di sonno.Continua a leggere

Brianza lecchese - perde il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

Sbaglia pista d’atterraggio e rischia di schiantarsi contro un altro aereo : la manovra del pilota è in extremis : Tragedia sfiorata all’aeroporto di San Francisco, negli Stati Uniti. Un video diffuso in questo giorni dal National transportation safety board e registrato nel luglio del 2017, mostra un velivolo dell’Air Canada, con 40 passeggeri a bordo, che si prepara ad atterrare su una pista dove sono già presenti altri aerei fermi. Il pilota, come si vede nelle immagini, si accorge dell’errore poco prima e riesce a cambiare traiettoria ...

Genova - treno si schianta contro il muretto alla fine del binario : distrutto il locomotore : Un treno regionale vuoto in manovra è andato a sbattere contro il muretto alla fine del binario nel parco manovre di Terralba, a Genova Brignole. Secondo quanto accertato da Trenitalia il macchinista ...

Perde il controllo dell'auto e si schianta - muore 21enne : ZERO BRANCO , TREVISO, Nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di 21 anni è morto in un incidente lungo la provinciale 65 tra Mogliano e Zero Branco , Treviso, , dopo aver perso il controllo ...